Nach dem jüngsten tödlichen Arbeitsunfall auf der Baustelle des Brenner-Basistunnels (BBT) wächst der Druck auf die Verantwortlichen. Insgesamt sechs Arbeiter sind bisher auf der österreichischen Seite ums Leben gekommen. Beschäftigte erzählen anonym von Sicherheitsproblemen und hohem Leistungsdruck, das berichtet der ORF. Die Betreiber weisen die Vorwürfe zurück.
Bei einem Gespräch in Innsbruck verteidigten Vertreter der Projektgesellschaft BBT SE und des Baukonsortiums ARGE H53 die Sicherheitsvorkehrungen. "Sicherheit und Gesundheit haben bei uns höchste Priorität", betonte BBT-Vorstand Martin Gradnitzer.
Anfang November war ein 48-jähriger Arbeiter auf der Baustelle in Steinach am Brenner von umstürzenden Betonfertigteilen getroffen worden. Er starb später an seinen Verletzungen.
Der Unfall löste erneut Diskussionen über die Arbeitsbedingungen aus. Beschäftigte berichteten anonym von mutmaßlichen Sicherheitsmängeln. Auch der hohe Leistungsdruck und die Zwölfstundenschichten gerieten in die Kritik.
Die Verantwortlichen sehen keinen Zusammenhang zwischen dem Schichtmodell und dem tödlichen Unfall. Viele Arbeiter würden die langen Schichten sogar bevorzugen.
Auf dem 18,5 Kilometer langen Bauabschnitt zwischen Pfons und Brenner sind mehr als 850 Menschen beschäftigt. Seit Jänner 2024 wurden dort über 3,4 Millionen Arbeitsstunden geleistet.
Laut Baukonsortium fanden von Jänner bis September 116 Sicherheitsbegehungen statt. Dazu kommen Schulungen, Rettungsübungen und ein anonymes Meldesystem für Missstände.
"Jeder, ohne Ausnahme, darf die Baustelle stoppen, zu jeder Zeit", versicherte ARGE-H53-Vertreter Josef-Dieter Deix.
Wie oft Arbeiten aus Sicherheitsgründen tatsächlich unterbrochen wurden, ist allerdings nicht dokumentiert.
Die Betreiber betonen, dass Beschwerden ernst genommen würden. Niemand sei bisher wegen einer Meldung über Sicherheitsprobleme von der Baustelle verwiesen worden. Auch bei Hitze und Staub würden die geltenden Vorschriften eingehalten.
Eine wichtige Frage blieb bei dem Gespräch jedoch unbeantwortet: Wie viele Menschen wurden bisher auf der Baustelle verletzt? Die Zahlen würden zwar erhoben, lagen aber nicht vor.
Nach Berichten über mutmaßliche Missstände und einer Meldung der Tiroler KPÖ an das Arbeitsinspektorat fordert auch die Südtiroler Baugewerkschaft Fillea/GBH unabhängige Kontrollen.