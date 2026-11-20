i In Innsbruck liegen Leih-E-Scooter oft kreuz und quer herum – damit soll jetzt Schluss sein. iStock Neue Regeln in Innsbruck E-Scooter statt Autos! 64 Parkplätze fallen weg In Innsbruck stehen Leih-E-Scooter oft kreuz und quer. Jetzt greift die Stadt durch – und streicht dafür Dutzende Autoparkplätze. Von Österreich Heute 20.11.2026, 11:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mitten am Gehsteig, auf Zebrastreifen oder sogar vor Tiefgaragen: In Innsbruck sorgen achtlos abgestellte Leih-E-Scooter immer wieder für Ärger. Rund 1.000 Roller von fünf Anbietern sind derzeit in der Tiroler Landeshauptstadt unterwegs.

Damit soll nun zumindest beim Abstellen mehr Ordnung einkehren. Der Gemeinderat hat am Donnerstag neue Regeln beschlossen. Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, müssen Leih-E-Scooter künftig im gesamten Stadtgebiet auf eigens ausgewiesenen Flächen abgestellt werden.

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Roller dürfen nicht mehr überall stehen

Eine solche Regelung gibt es in der Innenstadt und in Teilen von Pradl und Saggen bereits seit rund zwei Jahren. Nun wird sie auf ganz Innsbruck ausgeweitet.

Konkret bedeutet das: Wer einen Leih-E-Scooter nutzt, kann die Fahrt nur noch auf einem gekennzeichneten Stellplatz ordnungsgemäß beenden und das Fahrzeug dort beim Anbieter zurückgeben. Dafür werden vom Flughafen bis ins Olympische Dorf 64 neue Abstellflächen geschaffen.

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Autoparkplätze müssen weichen

Die neuen Scooter-Stellplätze haben allerdings ihren Preis: Etwa 64 Parkplätze für Autos fallen dafür weg. Die Markierungen kosten die Stadt rund 26.000 Euro. Wirtschaftsstadträtin Mariella Lutz (JA) verteidigt die Maßnahme. Der bisherige Test in der Innenstadt habe gut funktioniert. Durch die fixen Abstellflächen könne der vorhandene Platz effizienter genutzt werden.

Nicht alle sind begeistert. Die FPÖ und die Liste Tursky kritisieren, dass dadurch weitere Autoparkplätze verloren gehen. Beide stimmten gegen die Maßnahme.

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Kommt irgendwann ein komplettes Verbot?

Noch weiter gehen würde Innsbrucks Vizebürgermeisterin Elisabeth Mayr (SPÖ). Sie hatte sich bereits 2024 für ein generelles Verbot gewerblicher Leih-E-Scooter im öffentlichen Raum ausgesprochen. Ihr Argument: Die Roller könnten besonders für Menschen mit Behinderung, Kinder und ältere Menschen gefährlich werden – sowohl beim Fahren als auch beim Abstellen.

Als Beispiel nennt sie Salzburg, wo es seit 2020 keine gewerblichen Leih-E-Scooter mehr gibt. Für ein solches Verbot gibt es in Innsbruck derzeit allerdings keine politische Mehrheit.

Auch Wohnungsvergabe sorgt für Diskussionen

Bei der Gemeinderatssitzung ging es außerdem um die umstrittene Vergabe von städtischen Wohnungen. Vizebürgermeister Georg Willi erklärte, dass in den vergangenen eineinhalb Jahren rund 1.000 Wohnungen neu vergeben worden seien. Die Zahl der Beschwerden sei im Verhältnis dazu überschaubar.

Um Schwachstellen bei der Vergabe zu beheben, bewilligte der Gemeinderat weitere 100.000 Euro für die Anpassung des EDV-Systems. Die Gesamtkosten von 300.000 Euro wurden von der Liste Tursky kritisiert.