i Für den Jugendlichen geht es zurück ins Gefängnis. APA-Images / Weingartner-Foto Drohung mit Elektroschocker Kaum frei, schon muss 17-Jähriger wieder ins Gefängnis Seit drei Monaten aus der Haft entlassen, schon wieder straffällig: Ein 17-Jähriger stand nun erneut vor Gericht und wurde verurteilt. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 20:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bereits seit seinem 15. Lebensjahr beschäftigt ein 17-Jähriger in Tirol die Behörden. Erst im Juni wurde der Teenager aus der Haft entlassen, schon saß er wieder vor Gericht. Grund dafür war, dass er nur drei Monate, nachdem er aus dem Gefängnis frei kam, einen Bekannten mit einem Elektroschocker bedrohte.

In der Verhandlung zeigte sich der 17-Jährige geständig und erklärte, wie es zu dem Vorfall gekommen war. Demnach habe der Konflikt mit seinem Kontrahenten schon "zwei Wochen" vor der Tat begonnen, berichtet die "Tiroler Tageszeitung".

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So kam es zur Drohung

Laut dem Beschuldigten habe er sein späteres Opfer ausgelacht, da dieses stark betrunken gewesen sei. Daraufhin sei er dann beschimpft worden. Deswegen wollte der 17-Jährige seinen Kontrahenten zur Rede stellen, als er ihn wieder sah. Dabei kam es dann zur Drohung mit dem Elektroschocker.

Diesen habe der 17-Jährige eigentlich nur dabeigehabt, da er aus dem Gefängnis schlechte Leute kenne. Für den Fall, dass der Teenager Stress mit solchen Personen bekommen würde, trage er die Waffe bei sich – trotz aufrechten Waffenverbots gegen ihn. Der Jugendliche beteuerte, dass er sofort seinen Arbeitgeber aufsuchen werde, um seine Lehrstelle zurückzuerhalten, sollte ihn der Richter gehen lassen.

Das Urteil

Seitens der Staatsanwältin wurde zwar lobend anerkannt, dass der 17-Jährige sich um seine Lehrstelle bemühen wolle. Dennoch seien in der Vergangenheit bereits viele schlimme Dinge vorgefallen – diesmal sei wenigstens niemand verletzt worden, so die Anklägerin. Sie forderte den Widerruf bedingter Strafnachsichten. Diese betrugen in einem Fall fünf Monate und in einer anderen Causa sechs Monate und 21 Tage Haft.

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Der Anwalt des 17-Jährigen betonte hingegen, dass eine längere Haftstrafe für den Lebensweg des Teenagers nicht von Vorteil sei. Sein Mandant würde eine Lehrausbildung machen wollen und habe sich dabei bereits bewährt, so der Verteidiger.

Schlussendlich wurde der Jugendliche zu zwei Monaten Haft verurteilt. Des Weiteren widerrief der Richter die bedingt ausgesprochenen fünf Monate Haft. Im Falle der restlichen bedingten Strafen wurde die Probezeit auf fünf Jahre verlängert. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.