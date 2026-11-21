i Drei Männer verschwanden nach einer Auseinandersetzung am Bahnhof Lienz. Jetzt bittet die Polizei mögliche Zeugen um Hinweise. iStock / Getty Images / Paola Giannoni Angriff in Lienz 19-Jähriger am Bahnhof attackiert: Polizei sucht Zeugen Nach einem Streit in der Bahnhofshalle in Lienz wurde ein 19-Jähriger verletzt. Die Polizei sucht den unbekannten Täter und Zeugen. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 16:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Bahnhofshalle in Lienz ist es am Freitagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern gekommen.

Dabei wurde ein 19-Jähriger verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und dem bislang unbekannten Täter.

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Der Vorfall ereignete sich am 20. November gegen 23.40 Uhr. Zunächst kam es laut Polizei zu einem verbalen Streit.

In weiterer Folge verletzte ein bislang unbekannter Mann den 19-jährigen Österreicher. Sein Begleiter verständigte daraufhin die Polizei und die Rettung.

Zwischen 18 und 20 Jahre alt

Als die Beamten eintrafen, waren der mutmaßliche Täter und zwei Begleiter bereits verschwunden.

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Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich blieb ohne Erfolg. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.

Der gesuchte Mann soll zwischen 18 und 20 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er war dunkel gekleidet, hatte sehr kurze Haare und sprach laut Polizei mit einheimischem Dialekt.

Die Polizeiinspektion Lienz bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 059133 7230-100 zu melden.