i Nach einem Unfall in der Nacht sucht die Polizei in Schwaz einen dunkel gekleideten Mann. Er soll zu Fuß geflüchtet sein. Zoom Tirol Lenker läuft zu Fuß weg Opel Vivaro überschlägt sich und fliegt fast in Haus Ein Auto kam in Schwaz von der Straße ab und blieb knapp neben einem Wohnhaus liegen. Vom Lenker fehlt bisher jede Spur. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 16:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwer beschädigtes Auto neben einem Wohnhaus beschäftigt die Polizei in Schwaz. Der Lenker soll nach dem Unfall zu Fuß geflüchtet sein. Eine Suchaktion blieb bisher erfolglos.

Der spektakuläre Unfall ereignete sich am Samstag gegen 2.15 Uhr auf der L 302 im Ortsgebiet von Schwaz.

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Als die Polizei eintraf, lag das schwer beschädigte Fahrzeug rund sechs bis acht Meter neben der Fahrbahn auf der linken Fahrzeugseite neben einem Wohnhaus.

Der Lenker war nicht mehr vor Ort. Zeugen zufolge konnte der dunkel gekleidete Mann das Auto selbstständig verlassen und flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.

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Ob er bei dem Unfall verletzt wurde, ist derzeit unklar. Eine Suchaktion mit einer Polizeidrohne, einer Diensthundestreife und der Feuerwehr Schwaz verlief bislang ohne Erfolg.

Polizei bittet um Hinweise

Auch eine Nachfrage im Bezirkskrankenhaus Schwaz brachte laut Landespolizeidirektion Tirol keine Hinweise auf den Mann.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Wer Angaben zum Unfallhergang oder zum geflüchteten Lenker machen kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Schwaz unter 059133/7250-100 melden.