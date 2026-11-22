i Ein Krampus bei einem Perchtenlauf Leserreporter "Spielen mit dem Leben" Krampus nach Attacke zusammengebrochen – Spital! Die Gewalt bei Krampusläufen eskaliert weiter! In Kärnten wurden erneut zwei Perchten von Zuschauern verletzt. Jetzt schlagen Veranstalter Alarm. Von 22.11.2026, 17:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die brutale Jagd auf Krampusse geht weiter! Nachdem zuletzt in Villach gleich zwei junge Krampusse von Zuschauern an den Hörnern gepackt und verletzt worden waren, kam es am Samstag in Kärnten erneut zu zwei schweren Übergriffen. Beide Opfer mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

In Bad Kleinkirchheim packte ein unbekannter Zuschauer einen 21-jährigen Krampus an den Hörnern seiner schweren Maske und riss ihn mit voller Wucht zuerst nach oben und anschließend seitlich zu Boden. Der junge Mann konnte sich zwar selbst befreien, erlitt bei der Attacke aber schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch die Johanniter wurde er ins Krankenhaus Spittal eingeliefert.

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Krampus nach Faustschlag zusammengebrochen

Auch beim ersten Perchtenlauf seit neun Jahren in Wolfsberg eskalierte die Situation. Dort verpasste ein Unbekannter einem 31-jährigen Teilnehmer einen Faustschlag gegen die Brust. Der Mann blieb zunächst bei der Veranstaltung, brach jedoch 45 Minuten später plötzlich zusammen. Ein Notarzt musste anrücken, das Opfer wurde ins LKH Wolfsberg gebracht.

Bei den Veranstaltern herrscht mittlerweile blankes Entsetzen. "Da gibt es offenbar einzelne Leute, die kommen mit der Einstellung zum Umzug, eine Perchte zusammenzuschlagen", ärgert sich Organisator Ewald Knafl gegenüber der "Kleinen Zeitung". Schon vor dem Start hätten Teilnehmer Angst vor Attacken gehabt: "Hoffentlich geht keiner aus dem Publikum auf uns los."

"Die Täter spielen mit dem Leben der Krampusse"

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Wie gefährlich solche Angriffe sind, hatte bereits Katharina Hausmann, Obfrau der Villacher Manhattan Teifln, gewarnt. Die schweren Holzmasken wiegen bis zu sieben Kilogramm. Wird ruckartig an den Hörnern gerissen, wirken enorme Kräfte auf die Halswirbelsäule. "Im schlimmsten Fall bricht sich jemand das Genick. Die Täter spielen mit dem Leben der Krampusse", so Hausmann. Sie fordert mehr Sicherheitspersonal und überlegt sogar, künftig Kameras einzusetzen, um die brutalen Hörnerreißer ausfindig zu machen.