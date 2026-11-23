i In St. Andrä (Kärnten) kollidierte ein Auto mit dem Moped einer 16-Jährigen. Die Jugendliche wurde verletzt ins Spital gebracht. IMAGO/Daniel Scharinger Polizei hörte Unfall Heftiger Crash! Mädchen (16) von Moped geschleudert In St. Andrä (Kärnten) kollidierte ein Auto mit dem Moped einer 16-Jährigen. Die Jugendliche wurde verletzt ins Spital gebracht. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 11:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine 16-jährige Mopedlenkerin ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in St. Andrä (Bezirk Wolfsberg) verletzt worden. Die Jugendliche war gegen 7.30 Uhr auf der B70 in Richtung Süden unterwegs, als es im Bereich der Kreuzung mit der Agsdorfer Straße zu einem Zusammenstoß mit einem Auto kam.

Ein 55-jähriger Autofahrer, der in die Gegenrichtung fuhr, wollte nach links in die Agsdorfer Straße abbiegen. Dabei kollidierte sein Wagen mit dem Moped der 16-Jährigen, die geradeaus weiterfahren wollte. Durch den Aufprall wurde die Jugendliche von ihrem Fahrzeug geschleudert und blieb im Kreuzungsbereich liegen.

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Polizei hörte Unfall

Eine Polizeistreife, die in unmittelbarer Nähe den Schulweg sicherte, hörte den Zusammenstoß und eilte zur Unfallstelle. Die Rettung versorgte die Verletzte zunächst vor Ort und brachte sie anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Lavanttalklinik.

Der 55-jährige Autofahrer blieb unverletzt.