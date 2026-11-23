i Der Villacher FPÖ-Stadtrat Erwin Baumann erlebte am Freitag einen gefährlichen Zwischenfall mit seinem Auto. Privat, APA-Images / APA / EXPA Am Weg zur Werkstatt Gefahr für FPÖ-Politiker – Auto verliert Rad bei Fahrt Plötzlich löst sich ein Vorderrad vom Auto eines Villacher Stadtrats. Besonders erschreckend: Einen Tag zuvor war er noch mit Tempo 130 unterwegs. Von Österreich Heute 23.11.2026, 11:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Riesenschreck für den Villacher FPÖ-Stadtrat Erwin Baumann! Als der Politiker am Freitagvormittag mit seinem Privatauto durch Villach fuhr, bemerkte er plötzlich, "dass etwas nicht passt", schildert er gegenüber "Heute". Daraufhin fragte er bei der Werkstatt nach, ob er vorbeikommen könne.

Doch so weit kam er nicht mehr: Während der Fahrt löste sich ein Vorderrad von seinem blauen Opel. Das Auto kippte nach vorne. "Das Rad hat sich so verkeilt, dass ich aber mit der Bremsscheibe nicht am Boden war", erzählt Baumann.

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Am Vortag noch auf der Autobahn

Der blaue Stadtrat hatte Glück im Unglück. Der Zwischenfall ereignete sich im Ortsgebiet und nicht bei hoher Geschwindigkeit. "Wenn das gestern auf dem Nachhauseweg vom Landtag auf der Autobahn passiert wäre, wäre es anders ausgegangen. Ich bin froh, dass nicht mehr passiert ist."

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Auto war erst kürzlich in der Werkstatt

Kurios: Das Auto war erst die Woche davor in der Werkstatt gewesen. Vielleicht habe man da vergessen, das Rad richtig festzuziehen. Denn zu Hause könne es nicht passiert sein, "dort habe ich Überwachungskameras", sagt Baumann. Außerdem habe er keine Feinde.

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"Aber ich will da keine Mutmaßungen anstellen, wo gearbeitet wird, passieren Fehler", sagt Baumann. Die anderen Reifen seien alle fest gewesen.