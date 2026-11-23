Ein Mensch wird im Wald vermisst, das Handy hat keinen Empfang und die Rettungskräfte wissen nicht, wo sie suchen sollen. Genau in solchen Situationen könnte eine neue Technik künftig Leben retten.
Die Kärntner Bergrettung testet derzeit ein Gerät namens "Rarog". Der digitale Fährtenleser erkennt Funksignale von Smartphones, Smartwatches und anderen elektronischen Geräten – selbst dann, wenn weder Mobilfunknetz noch Internet verfügbar sind.
Bei der Katastrophenschutzübung "Combined Success" am Dobratsch kam das Gerät erstmals bei der Kärntner Bergrettung zum Einsatz. Das Ergebnis macht Hoffnung: Bei einem simulierten Busunfall konnten die Helfer einen verletzten Statisten anhand seines iPhones und seiner Garmin-Uhr aufspüren.
"Die Reichweite betrug fast 400 Meter", berichtet Entwickler Alexander Marinšek gegenüber der "Kleinen Zeitung". Das Suchgerät ist kaum größer als ein Smartphone und kostet rund 5.000 Euro. Die Bergrettung hat bereits ein Exemplar für Testzwecke angeschafft.
Das Besondere: "Rarog" sucht nicht direkt nach Menschen, sondern nach den Funksignalen ihrer elektronischen Begleiter.
Neben Handys und Smartwatches können auch AirPods, Fitness-Tracker und manche medizinischen Geräte wie Hörgeräte oder Insulinpumpen Hinweise auf den Aufenthaltsort liefern – sofern sie entsprechende Signale aussenden. Gerade in abgelegenen Gebieten könnte das für Suchmannschaften entscheidend sein.
Ganz ausgereift ist die Technik allerdings noch nicht. Bei einer Übung am Völkermarkter Stausee zeigte das Gerät zeitweise mehr als 50 Signale gleichzeitig an. Der Grund: Auch die elektronischen Geräte von Menschen in vorbeifahrenden Autos wurden erfasst. Die drei gesuchten Statisten ließen sich dadurch zunächst nur schwer zuordnen.
Auch die Bedienung bei Kälte bereitete Probleme. Mit Handschuhen ließ sich der Touchscreen nur schwer bedienen. Die Entwickler wollen deshalb nachbessern.
Trotzdem ist die Bergrettung optimistisch. "Wir erwarten uns durch Rarog eine deutliche Erleichterung bei der Suche nach Vermissten", sagt Markus Wesenscheg von der Bergrettung Bad Eisenkappel. Entscheidend sei, das Gerät möglichst früh einzusetzen – bevor die Signale zahlreicher Helfer die Suche erschweren.