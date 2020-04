Ecclestone: "Vettel soll wechseln oder aufhören!"

Die Formel-1-Saison hat noch nicht einmal begonnen, schon tauchen die ersten Wechselgerüchte auf. Wieder einmal im Mittelpunkt: Sebastian Vettel! Bernie Ecclestone hat einen Tipp für den Deutschen.

"Sebastian soll entweder aufhören oder wechseln! Er sollte sich nach Alternativen für 2021 umsehen. McLaren, dann wieder mit Mercedes-Motoren, könnte so eine sein", sagt der ehemalige F1-Boss beim TV-SenderEcclestone würde die zweite Variante bevorzugen: "Die Formel 1 braucht einen Sebastian, der gewinnt. Er hatte letztes Jahr ein Tief. Aber so wie ich ihn kenne, gibt es keinen Grund, warum neben Hamilton nicht auch Sebastian Michael Schumachers sieben Titel erreichen kann."Der 89-jährige Brite, der, sprach sich zudem dafür aus, die Saison 2020 gar nicht erst zu beginnen: "Man müsste die Formel 1 jetzt absagen. Für die ganze Saison. Denn keiner weiß doch genau, wie es weitergeht."Ecclestone sieht keine große Hoffnung: "Am Ende entscheiden die Politiker. Doch da wird keiner wieder Großveranstaltungen freigeben, so lange noch ein Risiko besteht. Diese Verantwortung wird niemand übernehmen."