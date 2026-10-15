i Die Frage der Zusammensetzung einer künftig Regierung sei zweitrangig, so OÖ-Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner. Land OÖ Polit-Beben in Oberösterreich Ein Jahr vor Wahl! Landesrat Achleitner vor dem Rückzug In Oberösterreich bahnt sich ein ÖVP-Personalwechsel an. Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner könnte vor dem Abschied stehen. Von Michael Rauhofer-Redl 15.10.2026, 18:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der oberösterreichischen ÖVP könnte es ein Jahr vor der Landtagswahl zu einer größeren Personalrochade kommen. Wie der ORF Oberösterreich berichtet, steht Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner offenbar vor dem Rückzug aus der Landespolitik. Laut Informationen aus Parteikreisen tagt am Freitag der Landesparteivorstand. Eine Entscheidung könnte unmittelbar bevorstehen.

Landeshauptmann Thomas Stelzer hatte Spekulationen über einen möglichen Abgang Achleitners bisher stets zurückgewiesen. Nun verdichten sich allerdings die Hinweise auf einen Wechsel.

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Diese Namen werden als Nachfolger gehandelt

Als mögliche Nachfolger werden gleich mehrere prominente Namen genannt. Im Gespräch sind Wirtschaftskammer-Oberösterreich-Präsidentin Doris Hummer und Landesfinanzdirektorin Christiane Frauscher.

Auch Werner Pamminger von Business Upper Austria und Wolfgang Mayer vom Backwarenspezialisten backaldrin werden als mögliche Kandidaten gehandelt.

Spannungen zwischen Stelzer und Achleitner

Hinter den Kulissen soll das Verhältnis zwischen Stelzer und Achleitner schon länger angespannt sein. Parteiintern wurde seit Monaten über die wirtschaftspolitische Ausrichtung und die Aufgabenverteilung innerhalb der Landesregierung diskutiert.

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Auffällig: Stelzer übernahm zuletzt bei wichtigen Wirtschaftsterminen und Industriegesprächen zunehmend selbst die Führung. Auch zentrale Projekte wie die Rückkehr der Flugverbindung von Linz nach Frankfurt wurden vom Landeshauptmann persönlich kommuniziert.

Öffentlich spielte die ÖVP mögliche Differenzen bisher herunter. Man arbeite eng zusammen und teile sich die Aufgaben, hieß es wiederholt.