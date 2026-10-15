i Die Parten-Briefe kamen erst nach der Beerdigung. PinkBadger, istock (Symbolbild) "Ich wurde immer vertröstet" Parten kamen nach Begräbnis – Österreicherin entsetzt Eine Linzerin (89) verschickte rund 60 Parten für ihren verstorbenen Partner. Doch einige Briefe kamen erst nach dem Begräbnis an. Von André Wilding 15.10.2026, 09:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Helga M. (89) aus Linz ist es besonders bitter: Sie musste sich von ihrem langjährigen Partner verabschieden, doch bei dessen Begräbnis fehlten ausgerechnet einige Freunde und Bekannte.

Nicht etwa, weil sie nicht kommen wollten, sondern weil sie offenbar viel zu spät vom Todesfall erfahren hatten. Obwohl die Pensionistin die Parten rechtzeitig verschickt hatte, erreichten manche Briefe ihre Empfänger erst am Tag der Beerdigung oder überhaupt nicht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Partner stirbt mit 98 Jahren

Am 10. September verstarb Otwin L. im Alter von 98 Jahren in einem Seniorenheim. Für seine Partnerin Helga M. war der Verlust schwer zu verkraften. "Er war ein liebenswerter Mensch", erinnert sich die 89-Jährige in der "Kronen Zeitung".

Um Freunde und Bekannte über den Todesfall und das bevorstehende Begräbnis zu informieren, kümmerte sie sich um den Versand der Parten.

Nach einem Gespräch mit dem Bestatter am 12. September bereitete die Linzerin rund 60 Trauerbriefe vor. Zwei Tage später brachte sie diese zur Post.

60 Parten in Briefkasten geworfen

Die 89-Jährige kann sich noch genau daran erinnern, wann und wo sie die Briefe aufgegeben hat. "Ich warf sie in der Leondinger Straße um 8 Uhr in den Briefkasten, der laut Aushang an Wochentagen immer um 12 Uhr geleert wird", erzählt sie der Tageszeitung.

Damit sollten die Verständigungen rechtzeitig vor dem Begräbnis bei den Empfängern eintreffen. Doch vier Tage später wurde Helga M. misstrauisch. Ihr Bruder meldete sich telefonisch und wollte wissen, warum er noch keine Parte erhalten hatte.

"Er fragte mich, ob ich noch keine Parten verschickt habe, weil er keine bekommen hatte", erzählt die Frau der "Krone".

Mehrmals bei der Post nachgefragt

Die Pensionistin wollte wissen, was mit den Briefen passiert war. Noch am selben Tag nahm sie Kontakt mit der Post auf. Auch am 19. und 21. September erkundigte sie sich erneut nach dem Verbleib der Sendungen.

Eine zufriedenstellende Auskunft bekam sie nach eigenen Angaben nicht. "Ich wurde immer vertröstet", sagt sie zur "Krone". Währenddessen rückte der Termin für die Verabschiedung ihres Partners immer näher.

Einige erfuhren erst am Begräbnistag davon

Am 24. September wurde Otwin L. schließlich beerdigt. Doch nicht alle Freunde und Bekannten konnten Abschied nehmen. Der Grund: Manche hatten die Todesnachricht noch gar nicht erhalten.

"Einige Freunde und Bekannte bekamen erst an diesem Tag die Verständigung, einige gar nicht", ärgert sich die 89-Jährige in der "Krone".

Besonders bitter für die Linzerin: Ausgerechnet in dieser Situation erhielt sie auch noch eine SMS der Post, in der sie aufgefordert wurde, das Service mit Sternen zu bewerten. Dazu wollte sie sich nicht weiter äußern.

Poststempel zeigt rechtzeitige Bearbeitung

Warum manche Parten verspätet oder überhaupt nicht zugestellt wurden, ist weiterhin unklar. Betroffen waren laut der Tageszeitung Empfänger sowohl in Linz als auch in Graz.

Dass die Briefe rechtzeitig in den Postkasten eingeworfen wurden, lässt sich zumindest anhand der angekommenen Sendungen nachvollziehen. Deren Poststempel trägt das Datum des Tages nach der Aufgabe.

Auch bei den Adressen ist sich die Pensionistin sicher, keinen Fehler gemacht zu haben.

Post verweist auf kostenpflichtiges Einschreiben

Seitens der Post wird gegenüber der "Krone" darauf hingewiesen, dass eine verlässliche Zustellung korrekte Adressangaben voraussetzt. Wer den Weg eines Briefes nachvollziehen und die Zustellung überprüfen möchte, könne eine zusätzliche Versandoption nutzen.

Die Bilder des Tages i ?

Als günstigste Möglichkeit nennt die Post das Produkt "Einschreiben Einfach". Dafür werden allerdings 2,50 Euro zusätzlich pro Brief fällig.

Für Helga M. ändert das nichts mehr an der Situation. Einige Menschen, die ihrem verstorbenen Partner die letzte Ehre erweisen wollten, erfuhren erst vom Begräbnis, als es bereits zu spät war.