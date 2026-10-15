Parten kamen nach Begräbnis – Österreicherin entsetzt

Für Helga M. (89) aus Linz ist es besonders bitter: Sie musste sich von ihrem langjährigen Partner verabschieden, doch bei dessen Begräbnis fehlten ausgerechnet einige Freunde und Bekannte.
Nicht etwa, weil sie nicht kommen wollten, sondern weil sie offenbar viel zu spät vom Todesfall erfahren hatten. Obwohl die Pensionistin die Parten rechtzeitig verschickt hatte, erreichten manche Briefe ihre Empfänger erst am Tag der Beerdigung oder überhaupt nicht.
Am 10. September verstarb Otwin L. im Alter von 98 Jahren in einem Seniorenheim. Für seine Partnerin Helga M. war der Verlust schwer zu verkraften. "Er war ein liebenswerter Mensch", erinnert sich die 89-Jährige in der "Kronen Zeitung".
Um Freunde und Bekannte über den Todesfall und das bevorstehende Begräbnis zu informieren, kümmerte sie sich um den Versand der Parten.
Nach einem Gespräch mit dem Bestatter am 12. September bereitete die Linzerin rund 60 Trauerbriefe vor. Zwei Tage später brachte sie diese zur Post.
Die 89-Jährige kann sich noch genau daran erinnern, wann und wo sie die Briefe aufgegeben hat. "Ich warf sie in der Leondinger Straße um 8 Uhr in den Briefkasten, der laut Aushang an Wochentagen immer um 12 Uhr geleert wird", erzählt sie der Tageszeitung.
Damit sollten die Verständigungen rechtzeitig vor dem Begräbnis bei den Empfängern eintreffen. Doch vier Tage später wurde Helga M. misstrauisch. Ihr Bruder meldete sich telefonisch und wollte wissen, warum er noch keine Parte erhalten hatte.
"Er fragte mich, ob ich noch keine Parten verschickt habe, weil er keine bekommen hatte", erzählt die Frau der "Krone".
Die Pensionistin wollte wissen, was mit den Briefen passiert war. Noch am selben Tag nahm sie Kontakt mit der Post auf. Auch am 19. und 21. September erkundigte sie sich erneut nach dem Verbleib der Sendungen.
Eine zufriedenstellende Auskunft bekam sie nach eigenen Angaben nicht. "Ich wurde immer vertröstet", sagt sie zur "Krone". Währenddessen rückte der Termin für die Verabschiedung ihres Partners immer näher.
Am 24. September wurde Otwin L. schließlich beerdigt. Doch nicht alle Freunde und Bekannten konnten Abschied nehmen. Der Grund: Manche hatten die Todesnachricht noch gar nicht erhalten.
"Einige Freunde und Bekannte bekamen erst an diesem Tag die Verständigung, einige gar nicht", ärgert sich die 89-Jährige in der "Krone".
Besonders bitter für die Linzerin: Ausgerechnet in dieser Situation erhielt sie auch noch eine SMS der Post, in der sie aufgefordert wurde, das Service mit Sternen zu bewerten. Dazu wollte sie sich nicht weiter äußern.
Warum manche Parten verspätet oder überhaupt nicht zugestellt wurden, ist weiterhin unklar. Betroffen waren laut der Tageszeitung Empfänger sowohl in Linz als auch in Graz.
Dass die Briefe rechtzeitig in den Postkasten eingeworfen wurden, lässt sich zumindest anhand der angekommenen Sendungen nachvollziehen. Deren Poststempel trägt das Datum des Tages nach der Aufgabe.
Auch bei den Adressen ist sich die Pensionistin sicher, keinen Fehler gemacht zu haben.
Seitens der Post wird gegenüber der "Krone" darauf hingewiesen, dass eine verlässliche Zustellung korrekte Adressangaben voraussetzt. Wer den Weg eines Briefes nachvollziehen und die Zustellung überprüfen möchte, könne eine zusätzliche Versandoption nutzen.
Als günstigste Möglichkeit nennt die Post das Produkt "Einschreiben Einfach". Dafür werden allerdings 2,50 Euro zusätzlich pro Brief fällig.
Für Helga M. ändert das nichts mehr an der Situation. Einige Menschen, die ihrem verstorbenen Partner die letzte Ehre erweisen wollten, erfuhren erst vom Begräbnis, als es bereits zu spät war.