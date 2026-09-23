i Der Vorfall ereignete sich in der Gemeinde Alpnach Dorf im Kanton Obwalden. Google Zwei Männer stiegen ein Einbrecher bedrängt Frau im Schlafzimmer sexuell Ein schockierender Vorfall hat sich in der Schweiz ereignet: Eine Frau wurde in ihrem eigenen Schlafzimmer von einem Einbrecher sexuell angegriffen. Von Newsdesk Heute 23.09.2026, 14:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie Schweizer Medien nun berichten, drangen zwei Männer aus Marokko – sie sind 22 und 29 Jahre alt – in der Nacht auf den 19. September durch eine nicht versperrte Tür in das Wohnhaus ein.

Einer der beiden traf im Inneren auf eine schlafende Frau und bedrängte sie sexuell.

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Dank der heftigen Gegenwehr der Frau und dem raschen Eingreifen einer weiteren Person konnten die beiden Tatverdächtigen vorerst flüchten.

Die Kantonspolizei Obwalden startete sofort eine großangelegte Fahndung.

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Noch in derselben Nacht gelang es den Ermittlern, die beiden Männer zu identifizieren. Am Sonntag, 20. September 2026, klickten schließlich die Handschellen.

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Die Staatsanwaltschaft Obwalden hat bereits eine Untersuchung eingeleitet und Untersuchungshaft beantragt.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und zu weiteren Hintergründen laufen auf Hochtouren.