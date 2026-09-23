Einbrecher bedrängt Frau im Schlafzimmer sexuell

Wie Schweizer Medien nun berichten, drangen zwei Männer aus Marokko – sie sind 22 und 29 Jahre alt – in der Nacht auf den 19. September durch eine nicht versperrte Tür in das Wohnhaus ein.
Einer der beiden traf im Inneren auf eine schlafende Frau und bedrängte sie sexuell.
Dank der heftigen Gegenwehr der Frau und dem raschen Eingreifen einer weiteren Person konnten die beiden Tatverdächtigen vorerst flüchten.
Die Kantonspolizei Obwalden startete sofort eine großangelegte Fahndung.
Noch in derselben Nacht gelang es den Ermittlern, die beiden Männer zu identifizieren. Am Sonntag, 20. September 2026, klickten schließlich die Handschellen.
Die Staatsanwaltschaft Obwalden hat bereits eine Untersuchung eingeleitet und Untersuchungshaft beantragt.
Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und zu weiteren Hintergründen laufen auf Hochtouren.