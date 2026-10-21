i Nächtlicher Einbruch in eine Baustelle in Wien-Donaustadt. zVg (Symbolbild) Stiefvater auch dabei! Einbruch auf Baustelle – Teenies bei Diebstahl erwischt Drei Männer brachen in eine Baustelle in Wien-Donaustadt ein. Zwei 16-Jährige wurden geschnappt, nach einem Stiefvater (39) wird gefahndet. Von Niklas Burger 21.10.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dreister Einbruch mitten in der Nacht! In Wien-Donaustadt schlugen in der Nacht auf Dienstag (20. Oktober) drei mutmaßliche Diebe auf einer Baustelle zu. Doch sie hatten die Rechnung ohne einen aufmerksamen Mitarbeiter einer Baufirma gemacht.

Polizei schnappt zwei 16-Jährige

Gegen 1 Uhr beobachtete der Zeuge, wie drei Männer in die Baustelle eingebrochen waren und mehrere Kabeltrommeln in einen Kleintransporter verluden. Der Mitarbeiter reagierte sofort und alarmierte die Polizei.

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Wenig später konnten Polizisten zwei der drei mutmaßlichen Täter anhalten. Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei erst 16-Jährige. Bei dem dritten Tatverdächtigen dürfte es sich laut Polizei um den Stiefvater eines der beiden Jugendlichen handeln. Der 39-jährige Österreicher konnte allerdings entkommen.

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Verdächtiger wird gesucht

Während die beiden Jugendlichen geschnappt wurden, fehlt von dem mutmaßlichen Komplizen vorerst jede Spur. Die Polizei fahndet derzeit nach dem 39-Jährigen. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zum Aufenthaltsort des Flüchtigen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 01-31310-66221 bei der Polizei zu melden. Hinweise sind auch anonym möglich.

Ob der mutmaßliche Diebeszug tatsächlich ein Familienunternehmen war, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.