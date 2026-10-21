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Der junge Syrer drohte mit einem Messer
Der junge Syrer drohte mit einem Messer
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Mutter und Sohn bedroht

"Ich stech euch ab!" – Messer-Alarm in der Leopoldstadt

Messer-Alarm in Wien-Leopoldstadt! Ein 19-Jähriger soll eine Mutter und ihren Sohn (18) bedroht haben. Danach legte er sich mit Polizisten an.
Von Newsdesk Heute
21.10.2026, 12:02
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Messer-Alarm in Wien-Leopoldstadt! Ein 19-jähriger Mann soll am Montagabend (19. Oktober) mehrere Passanten mit einem Klappmesser bedroht haben. Unter den Betroffenen waren eine Mutter und ihr 18-jähriger Sohn. Die Polizei konnte den Verdächtigen kurz darauf festnehmen.

Doch auch gegenüber den einschreitenden Beamten soll sich der junge Mann aggressiv verhalten haben.

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Mutter und Sohn vor Wohnhaus bedroht

Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr in Wien-Leopoldstadt. Laut Polizei hielt sich ein 18-Jähriger gemeinsam mit seiner Mutter vor dem eigenen Wohnhaus auf. Die beiden rauchten gerade eine Zigarette, als sie plötzlich von einem Unbekannten angepöbelt worden sein sollen.

Die Situation eskalierte: Der Mann soll Mutter und Sohn damit gedroht haben, sie abzustechen. Dabei habe er ein Klappmesser gezückt. Nach der mutmaßlichen Bedrohung wurde der Polizeinotruf verständigt.

Polizisten finden weggeworfenes Messer

Beamte der Polizeiinspektion Ausstellungsstraße machten sich auf die Suche nach dem Verdächtigen. Unweit des Tatortes konnten sie einen 19-jährigen syrischen Staatsangehörigen anhalten.

Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde entdeckt: Aufgrund von Hinweisen mehrerer Zeugen fanden die Polizisten in der Nähe ein Klappmesser, das der Verdächtige zuvor weggeworfen haben soll.

19-Jähriger droht auch Polizisten

Bei der Amtshandlung zeigte sich der junge Mann laut Polizei aggressiv und renitent. Er soll die einschreitenden Beamten beschimpft und ihnen Schläge angedroht haben. Die Polizisten nahmen den 19-Jährigen daraufhin fest.

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Bei seiner anschließenden Einvernahme zeigte sich der Tatverdächtige nicht geständig. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Wien befindet er sich weiterhin in polizeilichem Gewahrsam. Die Hintergründe der mutmaßlichen Messerbedrohung sind bislang nicht bekannt.

red, 21.10.2026, 12:02
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