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Die Regierung setzt den Rotstift an – dagegen gehen jetzt zehntausende Menschen auf die Straße
Die Regierung setzt den Rotstift an – dagegen gehen jetzt zehntausende Menschen auf die Straße
Helmut Graf
Mega-Demo in Wien

Sparpaket der Regierung – Zehntausende gehen auf Straße

Bei einer Groß-Demo der ÖH gegen die Sparmaßnahmen der Regierung werden am Donnerstag bis zu 20.000 Menschen erwartet. Der ÖAMTC warnt Autofahrer.
Von André Wilding
21.10.2026, 09:37
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Sozialhilfe, Uni-Budget und Co. – die Bundesregierung setzt in mehreren Bereichen den Rotstift an und erntet für ihre Sparpläne teils heftige Kritik. So warnte etwa MedUni-Rektor Müller unlängst davor, dass die Budgetkürzung die Patientenversorgung am AKH beeinträchtigen werde. Der Widerstand gegen den Sparkurs der Regierung wird dabei immer größer und gipfelt nun in einem Mega-Protest!

Uni-Budget: Jetzt sind 6.800 Jobs in Gefahr

Die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH) ruft für Donnerstag, den 22. Oktober, unter dem Motto "Alarmstufe Rot – #UnisRetten!" zu einer Großdemonstration gegen die Unterfinanzierung der öffentlichen Universitäten auf. Um 15 Uhr beginnt die Demonstration bei der TU Wien.

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Bei der Demo gegen die "Sparmaßnahmen der Regierung" im Uni-Bereich werden laut Veranstalter bis zu 20.000 Personen erwartet. Die Demo wird Donnerstagnachmittag, 22. Oktober, den Verkehr in Wiens Innenstadtbereich lahmlegen, befürchtet der ÖAMTC.

Aus für 9.000 Euro Sozialhilfe – so wird jetzt gekürzt

Treffpunkt ist um 15 Uhr bei der TU im Wiener Resselpark. Die Route wird die Teilnehmenden laut ÖAMTC ab ca. 16:00 Uhr bis in die Abendstunden vom Resselpark über Karlsplatz – Lothringerstraße - Schwarzenbergplatz – Ringstraße (gegen die Fahrtrichtung) – Franz-Josefs-Kai (gegen die Fahrtrichtung) – Ringstraße (gegen die Fahrtrichtung) – zur Endkundgebung bei der Universität führen.

Erhebliche Staus befürchtet

Auf folgenden Straßen wird es während der Veranstaltung zu umfangreichen Staus und Verzögerungen kommen:

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Gesamter Ring, gesamte Zweierlinie, Franz-Josefs-Kai, Spittelauer und Rossauer Lände, Schüttelstraße, Untere- und Obere Donaustraße, Alserbachstraße, Praterstern, Praterstraße, Franzensbrückenstraße, Franzensbrücke, Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Schwarzenberg- und Karlsplatz, Burggasse, Lerchenfelder Straße, Josefstädter Straße und Währinger Straße.

Der ÖAMTC appelliert an alle, unbedingt U-Bahnen zu benützen und das Auto zu meiden. Mögliche Ausweichstrecken über Gürtel oder A23 werden völlig überlastet sein.

wil, Akt. 21.10.2026, 09:59, 21.10.2026, 09:37
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