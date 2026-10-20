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Die Polizei bittet um Hinweise.
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Mordversuchs-Verdacht

Mann (35) in Wien angeschossen – Polizei nennt Details

In Wien wurde ein 35-Jähriger in einer Wohnung mit Schussverletzungen entdeckt. Nun hat die Polizei neue Details in dem Fall veröffentlicht.
Von Dominik Mayer
20.10.2026, 15:46
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Es waren blutige Szenen, die sich am Montag in Wien-Penzing abspielten. Wie bereits berichtet, wurde dort gegen 12.55 Uhr ein Mann (35) mit Schusswunden in einer Wohnung gefunden. Das Opfer erlitt schwere Unterleibsverletzungen und musste von der Berufsrettung Wien zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei nahm anschließend die Ermittlungen auf. Am Dienstag veröffentlichten die Beamten nun neue Details zur Causa, die es in sich haben. Es geht inzwischen um den Verdacht des versuchten Mordes!

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Schüsse auf der Straße

Demnach gab der 35-Jährige in einer ersten Befragung an, dass er von vier unbekannten Personen in der Wohnung überfallen und beraubt wurde. Als die Verdächtigen mit einem höheren Geldbetrag flüchteten, nahmen er und eine weitere Person, die sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in der Wohnung aufhielt, die Verfolgung auf.

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Es kam offenbar zur körperlichen Auseinandersetzung auf der Straße. Im Zuge derer soll auf das Opfer geschossen worden sein. Der 35-Jährige befindet sich nicht in Lebensgefahr. Die weiteren Ermittlungen sowie Zeugenvernehmungen dauern an.

Nun bittet die Polizei auch um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden – auch vertraulich – beim Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 entgegengenommen.

DM, Akt. 20.10.2026, 15:49, 20.10.2026, 15:46
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