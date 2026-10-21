i In Wien-Hietzing wurde ein vermeintlich 61-jähriger Taschendieb ausgeforscht. iStock Mit Foto überführt Auf Diebestour durch Wien – Polizei stoppt 61-Jährigen Ein mutmaßlicher Taschendieb ging der Wiener Polizei am Dienstag in Hietzing ins Netz. Ein weggeworfener Ausweis brachte ihn in Bedrängnis. Von Niklas Burger 21.10.2026, 16:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufmerksame Polizisten haben am Dienstag (20. Oktober) in Wien-Hietzing einen mutmaßlichen Seriendieb geschnappt. Der 61-Jährige war den Beamten bereits nach einem Taschendiebstahl am 16. Oktober aufgefallen. Damals waren in einem Lokal Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich sowie zwei Wettscheine gestohlen worden.

Bei den Ermittlungen konnten die Polizisten ein Foto des Verdächtigen sichern. Vier Tage später wurde ihm genau dieses Bild zum Verhängnis.

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Polizisten beobachten Mann bei Lokal-Tour

Während einer Streife entdeckten die Beamten dank des Bildes den gesuchten Mann, als dieser mehrere Lokale in Wien-Hietzing aufsuchte. Die Polizei vermutet, dass der 61-Jährige bereits nach weiteren Gelegenheiten für Diebstähle Ausschau hielt.

Der staatenlose Verdächtige hatte zuvor versucht, einen fremden Ausweis wegzuwerfen. Doch die Beamten bemerkten das und stellten das Dokument sicher. Wie sich herausstellte, konnte der Ausweis einem weiteren Diebstahl zugeordnet werden. Erst am selben Tag war in einem Café eine Geldbörse samt Inhalt und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich gestohlen worden.

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Verdächtiger darf wieder gehen

Der 61-Jährige zeigte sich bei der Befragung nicht geständig. Trotz der Verdachtsmomente musste er nicht in Haft. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt. Für den Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.