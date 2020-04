Einreisestopp! Arnautovic sitzt weiter in Dubai fest

Unangenehme Situation für Marko Arnautovic! Der ÖFB-Legionär sitzt weiterhin in Dubai in der Quarantäne fest. Wann er nach China reisen darf, ist unklar.

Denn China hat einen kompletten Einreisestopp für Ausländer verhängt. Leonhard Pranter, PR-Manager von Arnautovic, erklärt seine Situation: "China hat komplett zugemacht. Wann sie wieder aufmachen, steht in den Sternen." Angeblich würde nach zwei Wochen eine Weiterreise möglich sein. "Aber das ist völliges Glaskugel-Lesen."Arnautovic sitzt seit Mitte März in Dubai fest. Sein Klub Shanghai SIPG wartete dort die akute Phase der Ausbreitung des Coronavirus in China ab. Die Spieler erhielten die Erlaubnis, ihre Familien zu besuchen. "Arnie" wurde aber schon kurz nach der Reise zu Frau und Kindern nach Deutschland zurückbeordert.Seither verbringt er die Zeit in Dubai. Die geplante zweiwöchige Isolierung verlängert sich auf unbestimmte Zeit. "Er sitzt in Selbstquarantäne und trainiert viel", erklärt Pranter. Nicht nur Arnautovic sei in dieser Situation. "Im ganzen Land fehlen Legionäre." Die Liga soll in China am Mai den Betrieb wieder aufnehmen. "Ob sie ohne die Legionäre spielen, ist die Frage."