Eiskalt gelöst: So bleibt die Infrastruktur intakt

Der Wasserhahn tropft und macht eine kurzfristige Reparatur notwendig. Üblicherweise wird dazu das Wasser abgedreht, Reparaturen durchgeführt, das Wasser wieder aufgedreht. Was im Privathaushalt meistens gut funktioniert, greift in anderen Bereichen zu kurz.
Denn was passiert, wenn die zu reparierenden Leitungen Teil einer Industrieanlage, der Energieerzeugung oder der Wasser- und Umwelttechnik sind? Oder große Umbauarbeiten im kommunalen Bereich anstehen? Ein komplettes System für eine Reparatur zu entleeren und außer Betrieb zu nehmen, kann aufwendig sein und lange Stillstandszeiten verursachen.
Genau für solche Fälle gibt es - im wahrsten Sinne des Wortes - eine ziemlich coole Lösung.
Um eben die Stillstandszeiten zu vermeiden, wird auf die Rohrfrosten-Methode zurückgegriffen. Unternehmen wie Messer Austria nützen dabei flüssigen Stickstoff, um einen genau definierten Abschnitt einer flüssigkeitsführenden Rohrleitung stark abzukühlen.
Das Ergebnis: Die Flüssigkeit im Rohr gefriert an dieser Stelle und bildet einen stabilen Eispfropfen. Dieser verschließt die Leitung temporär. Der betroffene Bereich dahinter kann geöffnet werden, während das gesamte Rohrleitungssystem nicht vollständig entleert werden muss.
Nach den Wartungs-, Reparatur- oder Umbauarbeiten wird der gefrorene Abschnitt kontrolliert wieder aufgetaut - und die Leitung kann ihren normalen Betrieb fortsetzen.
Weil Stillstand gerade bei großen Anlagen teuer und aufwendig sein kann. Muss für eine vergleichsweise kleine Reparatur erst ein komplettes Leitungssystem entleert werden, betrifft das mitunter weit mehr als jene Stelle, an der tatsächlich gearbeitet werden muss.
Beim Rohrfrosten wird dagegen gezielt nur dort eingegriffen, wo es notwendig ist. Das kann Wartungsfenster verkürzen, unnötige Anlagenstillstände vermeiden und dazu beitragen, laufende Prozesse stabil zu halten.
Oder einfacher gesagt: Statt alles abzustellen, wird punktgenau eingefroren.
Dabei geht es nicht ausschließlich um klassische Wasserleitungen. Das Verfahren von Messer Austria eignet sich für unterschiedliche Medien.
Entsprechend vielfältig sind auch die möglichen Einsatzgebiete: Rohrfrosten kommt etwa in der Prozessindustrie, bei Bau und Sanierung, in der Energieerzeugung sowie in der Wasser- und Umwelttechnik zum Einsatz.
Damit steckt hinter der auf den ersten Blick unscheinbaren Technik ein Verfahren, das überall dort interessant wird, wo komplexe Rohrsysteme gewartet, repariert oder umgebaut werden müssen.
Möglich macht der flüssige Stickstoff. Der Stickstoff ist mit rund 78 Prozent ganz natürlicher Bestandteil unserer Luft. In tiefkalter verflüssigter Form liegt seine Siedetemperatur bei rund minus 196 Grad Celsius.
Diese extreme Kälte macht sich Messer Austria bei zahlreichen industriellen Anwendungen zunutze - beim Rohrfrosten eben dazu, innerhalb einer Leitung kontrolliert einen temporären Verschluss zu erzeugen.
Wie lange dieser benötigt wird, hängt vom jeweiligen Projekt ab. Bei Bedarf kann der Rohrverschluss laut Messer Austria sogar mehrere Tage bestehen bleiben und erst dann kontrolliert aufgetaut werden, wenn die Leitung wieder einsatzbereit ist.
Dieses Verfahren verlangt in der Praxis Know-how, Planung und vor allem Sicherheit. Messer Austria prüft deshalb zunächst die technischen Rahmenbedingungen und begleitet Projekte von der Planung bis zur Durchführung. Dabei übernimmt das Unternehmen sowohl die Versorgung mit flüssigem Stickstoff als auch die Kontrolle der Kühlung.
Das Rohrfrostverfahren von Messer wurde zudem nach KTA 1401 und vom TÜV zertifiziert und zugelassen. Die Technik erfüllt damit laut Unternehmen so hohe Sicherheitsanforderungen, dass Messer auch Rohrfrostarbeiten in Kernkraftwerken durchführen darf.
Ob Energie, Wasser, Umwelttechnik oder Industrie: Hinter funktionierender Infrastruktur stecken unzählige technische Prozesse, über die wir uns normalerweise keine Gedanken machen.
Und wahrscheinlich ist genau das ihr größter Vorteil. Die optimale Lösung besteht nicht immer darin, eine ganze Anlage herunterzufahren - sondern genau die richtige Stelle eiskalt zu erwischen.
Messer Austria entwickelt individuelle Lösungen für Wartungs-, Reparatur- und Umbauarbeiten an Rohrleitungssystemen. Jetzt mehr über Rohrfrosten mit flüssigem Stickstoff erfahren: www.messer.at/rohrfrosten