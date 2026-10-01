i Beim Rohrfrosten wird die zu reparierende Stelle gezielt mit flüssigem Stickstoff eingefroren. Der Rest der Anlage arbeitet wie gewohnt weiter. Foto: Messer Austria Neuanfang mit Kälteschock Eiskalt gelöst: So bleibt die Infrastruktur intakt Reparieren, ohne alles stillzulegen? Mit flüssigem Stickstoff friert Messer Austria Rohre gezielt ein - und hält wichtige Systeme am Laufen. Von Irma Basagic 01.10.2026, 04:00 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wasserhahn tropft und macht eine kurzfristige Reparatur notwendig. Üblicherweise wird dazu das Wasser abgedreht, Reparaturen durchgeführt, das Wasser wieder aufgedreht. Was im Privathaushalt meistens gut funktioniert, greift in anderen Bereichen zu kurz.

Wenn einfach "Wasser abdrehen" keine Option ist

Denn was passiert, wenn die zu reparierenden Leitungen Teil einer Industrieanlage, der Energieerzeugung oder der Wasser- und Umwelttechnik sind? Oder große Umbauarbeiten im kommunalen Bereich anstehen? Ein komplettes System für eine Reparatur zu entleeren und außer Betrieb zu nehmen, kann aufwendig sein und lange Stillstandszeiten verursachen.

Genau für solche Fälle gibt es - im wahrsten Sinne des Wortes - eine ziemlich coole Lösung.

Ein Eispfropfen macht den Unterschied

Um eben die Stillstandszeiten zu vermeiden, wird auf die Rohrfrosten-Methode zurückgegriffen. Unternehmen wie Messer Austria nützen dabei flüssigen Stickstoff, um einen genau definierten Abschnitt einer flüssigkeitsführenden Rohrleitung stark abzukühlen.

Das Ergebnis: Die Flüssigkeit im Rohr gefriert an dieser Stelle und bildet einen stabilen Eispfropfen. Dieser verschließt die Leitung temporär. Der betroffene Bereich dahinter kann geöffnet werden, während das gesamte Rohrleitungssystem nicht vollständig entleert werden muss.

Nach den Wartungs-, Reparatur- oder Umbauarbeiten wird der gefrorene Abschnitt kontrolliert wieder aufgetaut - und die Leitung kann ihren normalen Betrieb fortsetzen.

Warum der Aufwand?

Weil Stillstand gerade bei großen Anlagen teuer und aufwendig sein kann. Muss für eine vergleichsweise kleine Reparatur erst ein komplettes Leitungssystem entleert werden, betrifft das mitunter weit mehr als jene Stelle, an der tatsächlich gearbeitet werden muss.

Beim Rohrfrosten wird dagegen gezielt nur dort eingegriffen, wo es notwendig ist. Das kann Wartungsfenster verkürzen, unnötige Anlagenstillstände vermeiden und dazu beitragen, laufende Prozesse stabil zu halten.

Oder einfacher gesagt: Statt alles abzustellen, wird punktgenau eingefroren.

Von Wasser bis Turbinenöl

Dabei geht es nicht ausschließlich um klassische Wasserleitungen. Das Verfahren von Messer Austria eignet sich für unterschiedliche Medien.

Rohrfrosten-Anwendungsbereiche: Kalt- und Heißwasser

Klärschlamm

Kraftstoffe

Öl-Wasser-Emulsionen

Roh-, Schwer- oder Turbinenöl

Entsprechend vielfältig sind auch die möglichen Einsatzgebiete: Rohrfrosten kommt etwa in der Prozessindustrie, bei Bau und Sanierung, in der Energieerzeugung sowie in der Wasser- und Umwelttechnik zum Einsatz.

Damit steckt hinter der auf den ersten Blick unscheinbaren Technik ein Verfahren, das überall dort interessant wird, wo komplexe Rohrsysteme gewartet, repariert oder umgebaut werden müssen.

Minus 196 Grad für eine ziemlich clevere Lösung

Möglich macht der flüssige Stickstoff. Der Stickstoff ist mit rund 78 Prozent ganz natürlicher Bestandteil unserer Luft. In tiefkalter verflüssigter Form liegt seine Siedetemperatur bei rund minus 196 Grad Celsius.

Diese extreme Kälte macht sich Messer Austria bei zahlreichen industriellen Anwendungen zunutze - beim Rohrfrosten eben dazu, innerhalb einer Leitung kontrolliert einen temporären Verschluss zu erzeugen.

Wie lange dieser benötigt wird, hängt vom jeweiligen Projekt ab. Bei Bedarf kann der Rohrverschluss laut Messer Austria sogar mehrere Tage bestehen bleiben und erst dann kontrolliert aufgetaut werden, wenn die Leitung wieder einsatzbereit ist.

Wenn Kälte für weniger Stillstand sorgt

Dieses Verfahren verlangt in der Praxis Know-how, Planung und vor allem Sicherheit. Messer Austria prüft deshalb zunächst die technischen Rahmenbedingungen und begleitet Projekte von der Planung bis zur Durchführung. Dabei übernimmt das Unternehmen sowohl die Versorgung mit flüssigem Stickstoff als auch die Kontrolle der Kühlung.

Das Rohrfrostverfahren von Messer wurde zudem nach KTA 1401 und vom TÜV zertifiziert und zugelassen. Die Technik erfüllt damit laut Unternehmen so hohe Sicherheitsanforderungen, dass Messer auch Rohrfrostarbeiten in Kernkraftwerken durchführen darf.

Technik, von der man im Alltag wenig sieht

Ob Energie, Wasser, Umwelttechnik oder Industrie: Hinter funktionierender Infrastruktur stecken unzählige technische Prozesse, über die wir uns normalerweise keine Gedanken machen.

Und wahrscheinlich ist genau das ihr größter Vorteil. Die optimale Lösung besteht nicht immer darin, eine ganze Anlage herunterzufahren - sondern genau die richtige Stelle eiskalt zu erwischen.

Messer Austria entwickelt individuelle Lösungen für Wartungs-, Reparatur- und Umbauarbeiten an Rohrleitungssystemen. Jetzt mehr über Rohrfrosten mit flüssigem Stickstoff erfahren: www.messer.at/rohrfrosten