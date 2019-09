El Maestro: "Unglaublich, dass ich hier gelandet bin"

Endet die Ära von Nestor El Maestro bei Sturm Graz schon nach der achten Bundesliga-Runde. Der 36-Jährige rastete nach dem 3:3-Remis in Mattersburg völlig aus, sorgte mit Aussagen für Staunen.

Rückblick: In einer spektakulären Partie lagen die Grazer nach 0:1-Rückstand bis zur 92. Minute mit 3:2 in Front, hatten den Sieg vor Augen.Dann zeigte Referee Josef Spurny nach einem unglücklichen Handspiel von Thomas Schrammel, dem der Ball aus kürzester Distanz in die Armbeuge sprang, auf den Elferpunkt. Andreas Gruber glich zum 3:3-Remis für Mattersburg aus.Bei Sturm-Coach Nestor El Maestro waren danach die Sicherungen durchgebrannt. Der Trainer schlug in einem Wortgefecht dem Unparteiischen den Ball aus der Hand, verwüstete die Mixed Zone im Pappelstadion.Und sorgte unmittelbar danach beim Interview mitfür Staunen. "Es ist unglaublich, dass ich hier gelandet bin. Das ist kein Jahrhundert-Job für mich. Spaß macht das hier keinen. Am liebsten würde ich jetzt auf Urlaub gehen", ließ sich El Maestro über seinen Arbeitgeber aus.Das sieht nach Trennung aus. Denn Sturm-Geschäftsführer Günter Kreissl hatte sich gegenüber Sky nicht äußern wollen.