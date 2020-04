Entscheidung fix! ÖFB bricht Fußball-Ligen ab

Das ÖFB-Präsidium traf am Mittwoch einige wichtige Entscheidungen. Die Bundesliga und die 2. Liga sollen beendet werden.

Cup-Finale verschoben

Windtner: "Schwere Entscheidung"

Richtungsweisende Entscheidung des ÖFB! Wie das Präsidium in einer Video-Konferenz ausdiskutierte, werden ab der Regionalliga alle Ligen abgebrochen und annulliert. Auch die Frauen-Bundesliga und alle Nachwuchs-Bewerbe sind betroffen.Sprich: Lediglich die Bundesliga, die 2. Liga und das ÖFB-Cup-Finale sind noch "am Leben".Der ÖFB entschied, dass in den abgebrochenen Ligen keine Meister sowie keine Auf- und Absteiger gibt.Wie es in den beiden höchsten Spielklassen weitergeht, wird die Bundesliga in ihrer Klub-Konferenz am Donnerstag entscheiden. Laut ÖFB sei eine Fortsetzung der Saison ohne Zuschauer unter Einhaltung der behördlichen Auflagen möglich.Fix ist: Das Cup-Finale zwischen Salzburg und Lustenau steigt nicht am 1. Mai. Aber es soll als erstes Pflichtspiel nach der Corona-Zwangspause ausgetragen werden. Ein neuer Termin wird entsprechend abgestimmt.Auch die Frage, wer im Europacup spielen darf, wurde diskutiert. Das Ergebnis im Wortlaut:"Es war eine sehr schwere Entscheidung, alle Bewerbe im Landesverbands-Bereich abzubrechen, aber angesichts der derzeitigen Lage letztendlich eine alternativlose", sagt ÖFB-Boss Leo Windtner. "Die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler und die weitere erfolgreiche Eindämmung des Virus haben oberste Priorität. Die Möglichkeit der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in der obersten Spielklasse ist hingegen ein Lichtblick und ein erster wichtiger Schritt in Richtung Normalität, die sich die Fußball-Fans herbeisehnen."Grundlage für die ÖFB-Entscheidungen war ein in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten. Das könnt ihr bei Interesse hier abrufen.