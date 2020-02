Ersatztermin für Salzburg gegen Frankfurt steht fest

Das Sechzehntelfinal-Rückspiel zwischen Red Bull Salzburg gegen Eintracht Frankfurt findet statt Donnerstag am Freitag um 18 Uhr statt.

Der Europacup-Hit zwischen Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt musste am Donnerstagnachmittag abgesagt werden. Orkanböen von bis zu 120 km/h machten die Durchführung des für 21 Uhr geplanten Spiels unmöglich.Ein Ersatztermin wurde rasch gefunden. Das Sechzehntelfinal-Rückspiel der Europa League wird am Freitag um 18 Uhr nachgeholt.Salzburg muss ein 1:4 aus dem Hinspiel aufholen.Was das für das Bundesliga-Match zwischen Altach und Salzburg am Sonntag bedeutet, ist noch unklar. Das Spiel würde planmäßig um 17 Uhr starten. Da es sich um die vorletzte Liga-Runde des Grunddurchgangs handeln, müssen alle Partien zeitgleich angepfiffen werden. Die Statuten schreiben allerdings auch vor, dass zwischen zwei Spielen zwei spielfreie Tage sein müssen.Auf "Heute"-Nachfrage gab die Liga bekannt, dass derzeit fieberhaft nach einer Lösung gesucht werde.