Erster deutscher Profi mit positivem Corona-Test

Der 23-Jährige Timo Hübers wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der Innenverteidiger ist Profi beim deutschen Zweitligisten Hannover 96.

Der erste deutsche Profi-Fußballer wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der deutsche Zweitligist Hannover 96 gab bekannt, dass Timo Hübers an Covid-19 erkrankt ist.Der 23-Jährige befindet sich demnach in häuslicher Quarantäne. Alle Teamkollegen werden vorsorglich getestet.Seit der Ansteckung habe er keinen Kontakt zu seinen Mitspielern gehabt, sagt der Klub. Es sei daher unwahrscheinlich, dass sich Kollegen bei ihm angesteckt hätten. Auch das Trainerteam und der Betreuerstab werden getestet.Gerhard Zuber, Sportlicher Leiter von Hannover 96: "Timo hat sich absolut vorbildlich verhalten. Er selbst zeigt bis jetzt keinerlei Symptome. Als er davon erfuhr, dass eine Person, die mit ihm auf der Veranstaltung gewesen war, positiv getestet wurde, meldete er sich direkt beim Arzt und begab sich provisorisch in häusliche Quarantäne."Das Zweitliga-Heimspiel gegen Dynamo Dresden soll am Sonntag um 13:30 planmäßig, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.