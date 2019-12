Erster süßer Hinweis auf das Alababy auf Instagram

David Alaba wurde diese Woche zum ersten Mal Papa. Er und seine Freundin, Shalimar Heppner, haben sich erstmal aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Bis jetzt – Alaba bestätigt mit einem Hinweis die Berichte.

Alababy in Insta-Story

Baby-Freuden bei Österreichs Fußball-Star David Alaba! Der 27-Jährige und seine Freundin Shalimar Heppner wurden am Dienstag zum ersten Mal Eltern. Die Freundin des Bayern-Profis hat einen gesunden Sohn zur Welt gebracht.Das berichtete die "Bild". Mitspieler von Alaba hatten die freudigen Neuigkeiten ausgeplaudert.Alaba und Heppner blieben hingegen ruhig. Der Star-Kicker kehrte nach dem verpassten Training am Dienstag zwar am Mittwoch wieder ins Training zurück. Wortmeldung zum Nachwuchs gab es aber keine. Auch die sonst sehr aktiven Instagram-Accounts der beiden blieben stumm.Bis jetzt! Am Freitagabend meldete sich Alaba in einer kurzen Story bei seinen Fans. Dabei ging es grundsätzlich um das anstehende Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach (auswärts, ab 15:30 Uhr im "Heute"-Liveticker)."Großes Spiel steht bevor", schrieb Alaba. Viel interessanter war der subtile Hinweis am oberen Bildrand. Nach den zuvor erwähnten Berichten ist er nicht mehr schwer zu entschlüsseln. "Aufregende Woche hinter mir", schrieb Alaba, gefolgt von: "Gesegnet". Dabei hängte er ein kleines Baby-Emoji an.Der erste Insta-Auftritt des "Alababys".