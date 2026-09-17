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Max Verstappen gewinnt das Kart-Rennen gegen 100 Konkurrenten.
Max Verstappen gewinnt das Kart-Rennen gegen 100 Konkurrenten.
Mark Roe / Red Bull Content Pool
F1-Flaute, aber...

"Erster Saisonsieg" – Verstappen schlägt 100 Gegner

In der Formel 1 muss Max Verstappen noch auf einen Sieg warten, dafür trumpfte der Star bei einem Kart-Rennen auf. Er schlug 100 Gegner in 14 Runden.
Sport Heute
Von Sport Heute
17.09.2026, 10:51
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Na also, es geht doch! Max Verstappen wartet in der Formel 1 in dieser Saison noch auf einen Sieg. Bei einem Kart-Spektakel seines Arbeitgebers Red Bull durfte der viermalige Weltmeister jetzt aber endlich wieder jubeln – und nahm das mit Humor.

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Beim Showevent "Max vs. 100" in Silverstone ging Verstappen von Startplatz 101 ins Rennen. Lange brauchte der Niederländer nicht, um das komplette Feld aufzumischen: Bereits innerhalb von 14 Runden hatte er alle 100 Gegner hinter sich gelassen.

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"Mein erster Sieg"

"Sehr viel Spaß" habe die Aufholjagd gemacht, erklärte Verstappen anschließend. Dann folgte mit einem Augenzwinkern der Satz des Tages: "Das war mein erster Sieg in diesem Jahr." In der Formel 1 wartet der 28-Jährige 2026 schließlich noch auf seinen ersten Erfolg.

Ganz mit der Königsklasse war die Konkurrenz allerdings nicht vergleichbar. Am Start standen keine Rennprofis, sondern Streamer, Content Creators, Journalisten und Motorsportfans aus aller Welt. Mit Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer und Kletter-Star Janja Garnbret waren aber auch zwei prominente Sportler dabei.

Das Format machte Verstappens Aufholjagd zusätzlich spektakulär: Sobald der Red-Bull-Star einen Konkurrenten überholte, schied dessen Kart aus. Nach nicht einmal der Hälfte der Renndistanz war niemand mehr übrig – und Verstappen hatte seinen ganz persönlichen ersten Saisonsieg.

red,17.09.2026, 10:51
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