Erstes Land plant wegen Corona Gratis-TV-Spiele

Das Coronavirus löst eine Flut von Absagen und Geisterspielen in den internationalen Fußball-Ligen aus. Damit die Fans trotzdem die Spiele mitverfolgen können, überlegt England eine historische TV-Revolution.

Derzeit gibt es für die Premier League noch keine Konsequenzen wegen des Coronavirus. Doch ob das auch so bleibt, ist angesichts der europaweit steigenden Infektionszahlen fraglich.Die Liga nimmt nun Verhandlungen mit den TV-Anbietern auf, damit die Fans trotzdem die Spiele mitverfolgen können. Laut englischen Medien sei geplant, dass man die Übertragungen gratis im Fernsehen oder auf Streaming-Kanälen anbietet.Nicht nur der Fall der Bezahl-Schranke wäre auf der Insel eine kleine Revolution. Seit den 1960ern gibt es in England die "Blackout Rule", ein Gesetzt, das die Übertragung von Fußballspielen am Samstag zwischen 14.45 Uhr und 17.15 Uhr verbietet.Diese historische Regelung könnte nun fallen. Dafür soll es zu einer anderen Einschränkung kommen: Um zu verhindern, dass die Fans ins Pub statt ins Stadion pilgern und es dort zu größeren Menschen-Ansammlungen kommt, soll die TV-Übertragung in Gastronomie-Betrieben verboten werden.