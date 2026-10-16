i EU-Ratspräsident António Costa, UPräsidenten Wolodymyr Selenskyj, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. REUTERS/Yves Herman "Eines ist absolut klar" EU schließt Ende der Russland-Sanktionen aus Die EU hält an ihrer Unterstützung für die Ukraine fest. Auch bei den Sanktionen gegen Russland nennt Ursula von der Leyen eine klare Bedingung. Von Newsdesk Heute 16.10.2026, 10:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Die Europäische Union will die Ukraine weiterhin unterstützen und vorerst keine Sanktionen gegen Russland aufheben.

Das stellten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa am Freitag vor einem Gipfeltreffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj klar.

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"Eines ist absolut klar: Wir werden keine Sanktionen aufheben, solange Russland diesen Krieg nicht beendet", sagte von der Leyen vor Journalisten, berichtet Reuters.

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