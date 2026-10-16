EU schließt Ende der Russland-Sanktionen aus

Die Europäische Union will die Ukraine weiterhin unterstützen und vorerst keine Sanktionen gegen Russland aufheben.
Das stellten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa am Freitag vor einem Gipfeltreffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj klar.
"Eines ist absolut klar: Wir werden keine Sanktionen aufheben, solange Russland diesen Krieg nicht beendet", sagte von der Leyen vor Journalisten, berichtet Reuters.
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