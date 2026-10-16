Startseite Nachrichten Ukraine
EU-Ratspräsident António Costa, UPräsidenten Wolodymyr Selenskyj, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
EU-Ratspräsident António Costa, UPräsidenten Wolodymyr Selenskyj, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
REUTERS/Yves Herman
"Eines ist absolut klar"

EU schließt Ende der Russland-Sanktionen aus

Die EU hält an ihrer Unterstützung für die Ukraine fest. Auch bei den Sanktionen gegen Russland nennt Ursula von der Leyen eine klare Bedingung.
Von Newsdesk Heute
16.10.2026, 10:08
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben

Die Europäische Union will die Ukraine weiterhin unterstützen und vorerst keine Sanktionen gegen Russland aufheben.

Das stellten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa am Freitag vor einem Gipfeltreffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj klar.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

"Eines ist absolut klar: Wir werden keine Sanktionen aufheben, solange Russland diesen Krieg nicht beendet", sagte von der Leyen vor Journalisten, berichtet Reuters.

Mehr Infos in Kürze

Mit "Heute" bist du immer auf dem aktuellen Stand! Dieser Artikel wird laufend erweitert – lade die Seite neu, um nichts zu verpassen.

...

red, 16.10.2026, 10:08
Mehr zum Thema
Ukraine-Krieg EU Sanktionen Russland

Weiterlesen

Weitere Storys
Ukraine Europa Europäische Union EU-Kommission Wolodymyr Selenskyj Ursula von der Leyen
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote