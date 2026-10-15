i Friedensnobelpreisträgerin Olexandra Matwijtschuk gab der ORF-"ZIB2" am Donnerstag (15. Oktober 2026) ein Interview. Screenshot ORF Nobelpreisträgerin in ZIB2 "Trump unterstützt den Krieg gegen die Ukraine" Friedensnobelpreisträgerin Olexandra Matwijtschuk rechnet in der ZIB2 mit Donald Trump ab und warnt vor dramatischen Folgen für die Ukraine. Von Michael Rauhofer-Redl 15.10.2026, 22:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Ukraine sieht sich von den USA verraten. Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisiert die ausbleibende Unterstützung aus den USA – so wurde etwa das Satellitensystem Starlink eingeschränkt. In der ZIB2 war am Donnerstagabend Friedensnobelpreisträgerin Olexandra Matwijtschuk zu Gast.

Dort schilderte sie die dramatische Situation in ihrer Heimat und erhob schwere Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump.

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Durch fehlende Informationen könnten noch mehr Menschen bei russischen Angriffen getötet werden, warnte sie. Betroffen seien Schulen, Krankenhäuser und zahlreiche andere Einrichtungen im ganzen Land.

"Keine Garantie, dass wir morgen aufstehen"

Die Sicherheitslage verschlechtere sich seit Jahren, erklärte Matwijtschuk. Besonders im vergangenen Monat habe sich die Situation noch einmal zugespitzt.

"In Kiew haben wir keine Garantie, dass wir am nächsten Morgen wieder aufstehen werden", schilderte die Friedensnobelpreisträgerin die tägliche Angst vor russischen Angriffen.

Besonders scharf kritisierte sie Donald Trumps einstiges Versprechen, den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden zu können. "Das sind die längsten 24 Stunden in der menschlichen Geschichte", sagte Matwijtschuk in der ZIB2.

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Nobelpreisträgerin erhebt schwere Vorwürfe

Auch die amerikanische Sanktionspolitik nahm Matwijtschuk ins Visier. Sie warf Trump vor, mit der Aufhebung von Sanktionen auf russischen Diesel den Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen. "Jetzt sehen wir, dass Trump den Krieg gegen die Ukraine unterstützt", kritisierte sie.

Die Ukraine werde nicht nur mit russischen Raketen, sondern auch mit iranischen Drohnen angegriffen. Wenn nun auch die USA durch ihre Entscheidungen zur Finanzierung des Krieges beitragen würden, werde es für die Ukraine noch schwieriger, sich gegen die Angriffe zu verteidigen.