i "Es ist Zeit für Selenskyj, zu gehen", so die Ansage von Tech-Milliardär Elon Musk. REUTERS Rücktritt gefordert "Zeit, zu gehen" – Musk attackiert Selenskyj frontal Der Streit zwischen Kiew und Washington eskaliert. Nun schaltet sich Tech-Milliardär Musk ein und fordert den Rücktritt des ukrainischen Präsidenten. Von Newsdesk Heute 15.10.2026, 12:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Streit zwischen Washington und Kiew spitzt sich weiter zu! Nach Problemen mit dem Satellitensystem Starlink erhebt die Ukraine schwere Vorwürfe gegen die USA. Jetzt schaltet sich auch Tech-Milliardär Elon Musk ein – und fordert offen den Rücktritt von Präsident Wolodymyr Selenskyj.

"Es ist Zeit, zu gehen"

"Das Massaker geht weiter. Es ist Zeit für Selenskyj, zu gehen", schrieb Musk am Donnerstag auf seiner Plattform X. Zuvor hatte der ukrainische Präsident den Milliardär aufgefordert, die eingeschränkten Starlink-Verbindungen wiederherzustellen.

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Hintergrund sind massive Probleme mit dem Satelliten-Kommunikationsdienst, auf den die ukrainischen Streitkräfte im Krieg gegen Russland angewiesen sind. In der Nacht auf Mittwoch soll die Verbindung erheblich beeinträchtigt gewesen sein. Kiew vermutet dahinter einen gezielten Versuch Washingtons, ukrainische Angriffe auf russische Ölraffinerien zu verhindern.

Selenskyj warnte vor den Folgen der Einschränkungen: "Wenn die Angriffe weitergehen und Starlink nicht funktioniert, werden natürlich Menschen sterben." Wenig später meldete das ukrainische Verteidigungsministerium, dass sich die Verbindungen wieder verbessert hätten.

Musk spielt Ball zu US-Regierung

Musk selbst weist die Verantwortung für mögliche militärische Einschränkungen von sich. Sein Unternehmen SpaceX betreibe zwei unterschiedliche Systeme: Während Starlink vor allem für zivile und defensive Zwecke vorgesehen sei, werde das militärische Kommunikationssystem Starshield von der US-Regierung kontrolliert.

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"Alle Begrenzungen bei Geschwindigkeit oder Nutzung werden vom US-Militär und letztlich vom POTUS entschieden", erklärte Musk. Mit POTUS ist der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, gemeint.

Verhältnis zur Ukraine zunehmend angespannt

Für die ukrainische Armee sind die Satellitenverbindungen von entscheidender Bedeutung. Sie ermöglichen die Kommunikation an der Front und unterstützen militärische Einsätze. Auch bei der Abwehr russischer Angriffe ist Kiew stark auf amerikanische Geheimdienstinformationen angewiesen. Musk hatte die Ukraine zu Beginn des russischen Angriffskriegs noch mit Starlink-Technologie unterstützt. Seither hat sich sein Verhältnis zu Selenskyj allerdings mehrfach verändert.

Zusätzliche Spannungen gibt es zwischen Kiew und dem Weißen Haus. Auch Trump hatte zuletzt die Ablösung Selenskyjs gefordert, nachdem der ukrainische Präsident einen umstrittenen Diesel-Deal zwischen den USA und Russland kritisiert hatte. Die Vereinbarung über russische Diesellieferungen steht wegen der bestehenden Russland-Sanktionen in der Kritik.