Ex-Rapidler Müldür: Türkei oder doch Österreich?

Ex-Rapidler Mert Müldür absolvierte zwei Testspiele für die türkische Nationalmannschaft. Jetzt meldete sich der ÖFB beim 20-jährigen Verteidiger.

Die Entscheidung schien bereits gefallen zu sein. Nachdem Mert Müldür bereits die türkischen Nachwuchsauswahlen durchlief und zwei Testspiele für die türkische Nationalmannschaft in seinen Beinen hat, schien die österreichische Nationalmannschaft für den Wiener kein Thema zu sein. Doch ein Anruf verändert jetzt alles.



"Es gibt noch nichts Konkretes, aber der ÖFB hat sich in den letzten Tagen bei mir gemeldet", erklärte der 20-jährige Verteidiger im Interview mit der "Sportzeitung". "Das wird wieder eine schwere Entscheidung. Aber auch da mache ich mir keinen Druck."



Vorrang für Müldür hat vorerst sein neuer Klub Sassuolo. Für die kolportierte Ablösesumme von fünf Millionen Euro ließ er Rapid hinter sich, um künftig in Italiens Serie A gegen Stars wie Cristiano Ronaldo oder Mauro Icardi seinen Mann zu stehen. "Es ist ein großer Unterschied", erzählt Müldür. "Der Schwerpunkt liegt ganz klar auf der Taktikschulung. Die macht hier 80 Prozent des Trainings aus."



Noch ausständig ist eine ordentliche Verabschiedung von seinen Ex-Kollegen bei Rapid, nachdem der Wechsel an einem trainingsfreien Tag über die Bühne ging. "Das hole ich noch nach, weil mir Rapid noch sehr am Herzen liegt."



(Heute Sport)