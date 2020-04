01.04.2020 20:47 Ex-Sturm-Goalie macht aus Sex-Shop Supermarkt

Benedikt Pliquett war Tormann bei Sturm Graz. Bild: GEPA-pictures.com, Screenshot

Benedikt Pliquett wusste sich schon immer in Szene zu setzen. Als Sturm-Goalie leckte er am Pfosten, später eröffnete er drei Sex-Shops. In der Corona-Krise fiel ihm eine neue Idee ein.