15.02.2020 11:24 Fans singen Rassisten mit "Nazis raus" aus Stadion

Leroy Kwadwo wurde rassistisch beleidigt. Bild: imago images

In der dritten deutschen Bundesliga kam es zum Rassismus-Eklat. Fans nahmen die Sache in die eigene Hand, schrien so lange gegen den Übeltäter aus den eigenen Reihen, bis dieser das Stadion verlassen musste.