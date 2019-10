Fast fix! ÖFB bei EM nicht in München und Budapest

Österreichs Teilnahme an der paneuropäischen Fußball-EM 2020 ist so gut wie fix. Nur noch ein Punkt fehlt zum EM-Ticket. So gut wie fix ist auch. dass der ÖFB nicht in Wunschgruppe F gelost wird.

Heimspiele für Deutschland und Ungarn

Topfeinteilung und Zusatzregeln

Keine "Wunschgruppe" für Österreich

UEFA Overall Ranking

Ein Punkt muss in den beiden abschließenden Gruppenspielen gegen Nordmazedonien (16.11.) und in Lettland (19.11.) her, dann hat die ÖFB-Elf von Coach Franco Foda ihr EM-Ticket sicher. Eigentlich nur noch Formsache.Damit können der ÖFB und die rot-weiß-roten Fußballfans bereits für die Endrunde planen. Doch schon vor der Auslosung am 30. November in Bukarest scheint klar: Österreich wird so gut wie sicher nicht in der Wunschgruppe F mit den Spielorten München und Budapest auflaufen.Verantwortlich dafür ist das mehr als komplexe Topfeinteilungsverfahren für die Auslosung. Sowie einige Zusatzregeln.Fix ist jedenfalls: Deutschland ist das EM-Ticket in der Gruppe C nur noch theoretisch zu nehmen. Mit zwei Favoritensiegen gegen Weißrussland (16.11.) und Nordirland (19.) ist das DFB-Team dabei. Und damit auch fix in der Gruppe F. Die UEFA garantierte den Ausrichterverbänden zumindest zwei Gruppen-Heimspiele.Selbiges gilt für Ungarn. Unser Nachbar ist mit Platz zwei in der Qualifikationsgruppe E ebenfalls auf EM-Kurs, muss allerdings auf kroatische Schützenhilfe gegen die Slowakei hoffen und selbst Wales schlagen. Dann hat auch das ungarische Team im Spielort Budapest zumindest zwei Heimspiele.Doch jetzt wird?s kurios: Die Topfeinteilung erfolgt aufgrund einer Tabelle der 20 Teams, die ihr EM-Ticket gebucht haben. Die ersten zehn Mannschaften sind die Gruppensieger, die Teams elf bis 20 die Gruppen-Zweiten. Dann werden Teams eins bis sechs in Topf eins, sieben bis zwölf in Topf zwei, 13 bis 18 in Topf drei sowie 19 und 20 in Topf vier gezogen. Der vierte Topf wird dann durch Play-off-Sieger der Nations League ergänzt.Deutschland kann seine Gruppe aber nur gewinnen, wenn die Niederlande patzen sollten. Somit würde das DFB-Team aus Topf zwei, eher aber aus Topf drei gezogen werden. Aus Topf eins würde Deutschland die Ukraine zugelost bekommen. Denn die Austragungsländer Italien, Spanien, England und eben die Niederlande sind in Topf eins und bekommen Heimspiele. Bleibt noch Belgien, das in der Russland-Gruppe mit dem Spielorten St. Petersburg und Kopenhagen antreten muss. Denn die Ukraine als sechstes Team des ersten Topfes darf aufgrund von politischer Differenzen nicht auf Russland treffen, spielt also in München und Budapest.Das bedeutet für Österreich, das so gut wie sicher aus Topf drei gezogen wird: Die Gruppe F ist zu! Hier kommt nur noch ein Team aus dem vierten Topf dazu. Ebenso schwierig wird es für die Gruppe E (Spanien und Irland), sowie die Gruppe B (Russland, Dänemark). Offen für den ÖFB sind noch die Gruppe A (Italien, Aserbaidschan), die Gruppe C (Niederlande, Rumänien) sowie die Gruppe D (England, Schottland).Die letzten Spiele der EM-Qualifikation können allerdings noch für leichte Änderungen sorgen.1. Ukraine (7 Spiele, 19 Punkte)*2. Belgien (6 Spiele, 18 Punkte)*3. Italien (6 Spiele, 18 Punkte)*4. Spanien (6 Spiele, 17 Punkte)*5. England (6 Spiele, 18 Punkte)6. Niederlande (6 Spiele, 15 Punkte)7. Kroatien (7 Spiele, 14 Punkte)8. Polen (6 Spiele, 13 Punkte)*9. Türkei (6 Spiele, 13 Punkte)10. Irland (7 Spiele, 12 Punkte)11. Russland (7 Spiele, 18 Punkte)*12. Frankreich (7 Spiele, 16 Punkte)13. Deutschland (6 Spiele, 15 Punkte)14.(7 Spiele, 13 Punkte)15. Dänemark (6 Spiele, 12 Punkte)16. Tschechien (6 Spiele, 12 Punkte)17. Finnland (7 Spiele, 12 Punkte)18. Ungarn (7 Spiele, 12 Punkte)19. Portugal (6 Spiele, 11 Punkte)20. Schweden (6 Spiele, 9 Punkte)