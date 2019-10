Foda winkt neuer Vertrag und Gehaltserhöhung

Österreich ist am Weg zur EM 2020 – dank Erfolgscoach Franco Foda. Der beste ÖFB-Trainer aller Zeiten darf sich über einen neuen Vertrag freuen.

Franco Foda ist der erfolgreichste Teamchef in der ÖFB-Geschichte. 2,05 (!) Punkte im Schnitt holte der 53-Jährige in 20 Länderspielen. Klar mehr als Vorgänger Marcel Koller (1,63), der knapp hinter Herbert Prohaska (1,65) auf Platz sieben liegt. Hinter Foda schaffen es Karl Stotz (1,88) und Wunderteam-Trainer Hugo Meisl (1,85) auf das Stockerl.Zur Erklärung: In das Ranking flossen nur Teamchefs mit mehr als zehn Länderspielen ein, gewertet wurde nach der Drei-Punkte-Regel. Foda fehlt freilich im Vergleich zu einigen anderen Coaches noch die Teilnahme bei einem Großereignis, wo es schwieriger ist, Punkte zu holen.Brisant: Der Vertrag von Foda läuft nach der EM-Quali aus. Mit 350.000 Euro Gehalt verdient der Deutsche aktuell nur ein Viertel von Koller, der ÖFB-Topverdiener war. Die EM-Quali (nur ein Punkt fehlt) wird Foda eine Gehaltserhöhung bescheren.