Ferrari-Star Vettel verrät den Namen seiner "Neuen"

Sebastian Vettel kann es nicht lassen. Der Formel-1-Pilot hat schon wieder eine Neue – nämlich eine neue Rennmaschine. In Melbourne verriet er ihren Namen.

Neue Saison, neues Auto. Ex-Weltmeister Sebastian Vettel (D) startet in seine 14. Formel-1-Saison. Zum sechsten Mal sitzt er für Ferrari am Steuer. Ein Titel mit der "Scuderia" fehlt dem 32-Jährigen noch.Vielleicht gelingt er mit Lucilla? So taufte Vettel nämlich seinen neuen Boliden, den SF1000. Den Namen gab der Deutsche vor dem geplanten Jahres-Auftakt in Melbourne (Aus) bekannt.Dass Vettel seinen Autos Frauennamen gibt, hat Tradition. Begonnen hat alles 2008, als er im Toro Rosso "Julie" seinen ersten Sieg feierte.2008: Julie2009: Kate2010: Luscious Liz2011: Kinky Kylie2012: Abbey2013: Hungry Heidi2014: Suzie2015: Eva2016: Margherita2017: Gina2018: Loria2019: Lina2020: LucillaDas erste Saison-Rennen war für Sonntag (6.10 Uhr) geplant. Allerdings stand aufgrund der weltweiten Coronavirus-Krise der Start lange auf der Kippe. Nicht zuletzt, weil im McLaren-Team ein Mitarbeiter positiv getestet wurde – und der Rennstall daraufhin seinen Rückzug bekannt gab.