Fesch! ÖSV präsentiert Wäsch' für die neue Saison

Im Europark in Salzburg hat der ÖSV die neue Wäsch' für die kommende Wintersaison präsentiert. In klassischen Rot-Weiß-Rot mit grauen Akzenten auf der Rückseite werden unsere Wintersportler auf Sieg-Jagd gehen. Auch ein zweiter Anzug ganz in Weiß wurde vorgestellt.

Ehrungen für Hirscher und Schmidhofer

Für das Event wurden aus den Skifahrern, Snowboardern und Skispringern wieder einmal Models. Anna Veith, Anna Gasser, aber auch Matthias Mayer, Manuel Feller und Gregor Schlierenzauer machten eine tolle Figur am Laufsteg.Nicht nur die Rennanzüge, sondern auch die Jacken und Trainingsbekleidungen wurden gezeigt.Anna Veith wäre lieber schon auf Schnee unterwegs: "Auf der Piste fühle ich mich wohler als am Laufsteg, da weiß ich genau was zu tun ist. Aber es ist immer wieder ein cooles Event! Da weiß man immer, dass es bald losgeht."ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel freut sich schon auf die neue Saison: "Schade, dass der Marcel nicht mehr gewinnen wird. Aber wir haben im Team sehr, sehr viele starke Fahrer. Wir wollen aber trotz Pinturault und Kristoffersen vorne mitmischen. Die Aufregung vor der neuen Saison ist schon groß."Bereits zum 40. Mal wurde dann auch traditionell die "Goldene Teekanne" für die beliebtesten Wintersportler vergeben. Die Preise gingen an Marcel Hirscher und Nicole Schmidhofer."Danke recht herzlich, dass ich einmal noch diesen Preis gewinnen durfte. Das ist eine große Ehre", richtete der Ski-Pensionist via Video-Botschaft aus. Den Pokal übernahm Peter Schröcksnadel, der verriet: "Am Montag gehe ich mit dem Marcel Fischen, da bekommt er ihn von mir."Nici Schmidhofer freute sich unheimlich: "Nach so einer Saison so viel Anerkennung zu bekommen, das macht mich einfach sehr stolz!"Bei den Nordischen räumten Stefan Kraft und Franz-Josef Rehrl die Pokale ab.