Flug war gebucht! Shiffrin bricht Comeback doch ab

Mikaela Shiffrin wollte nach ihrer Auszeit wegen des tragischen Todesfalls in ihrer Familie in den Weltcup zurückkehren. Die Ofterschwang-Absage macht ihr einen Strich durch die Rechnung.

Superstar Mikaela Shiffrin trauert um ihren Vater Jeff. Im Alter von 65 Jahren starb der US-Amerikaner Anfang des Monats in Colorado an den Folgen eines Unfalls.Shiffrin, die Ski-Dominatorin, nimmt sich seither eine Auszeit vom Weltcup. Die 24-Jährige weilt in der Heimat bei ihrer Familie.Ob und wann sie zurückkehren würde, war lange unklar. Jetzt sickerte im Rahmen des Super-G von La Thuile durch: Sie hatte ihren Flug nach Europa schon gebucht.Shiffrin wollte im Kampf um die Kristallkugeln wieder ins Renngeschehen einsteigen, hatte zuletzt hart für ihre Rückkehr trainiert.Die Absagen der Technikrennen in Ofterschwang, Deutschland, machten ihr einen Strich durch die Rechnung. Wegen Schneemangels klafft kommendes Wochenende eine Lücke im Weltcup-Kalender. Ob, wann, und wo die Rennen nachgeholt werden, ist unklar.Auch das Shiffrin-Comeback steht wieder in den Sternen. Denn: Aktuell gefährdet auch die Verbreitung des Coronavirus den Weltcup. FIS-Renndirektor Markus Waldner hatte zuletzt laut mit über ein vorzeitiges Ende der Saison nachgedacht.Im Gesamtweltcup wurde Shiffrin schon vor den Rennen in La Thuile von der Italienerin Federica Brignone überholt (73 Punkte Vorsprung vor dem Super-G).