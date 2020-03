Foda: "Versuchen alles, um Platz eins zu erobern"

Die Europameisterschaft ist noch nicht gespielt, da war schon der nächste Lostag für Österreich. Am Dienstag erfuhr der ÖFB seine Gegner für die Nations League im Herbst 2020. "Eine ausgeglichene Gruppe", ist Coach Franco Foda überzeugt.

Im Herbst 2020 trifft Österreichs Team auf Norwegen mit Wunderstürmer Erling Haaland, auf Nordirland, das bereits in der ersten Nations-League-Auflage der Gegner war, beide Spiele gewonnen werden konnten (1:0, 2:1) und Rumänien, möglicherweise der letzte ÖFB-EM-Gegner."Das ist eine spannende Gruppe, wenn man die Platzierungen in der Weltrangliste betrachtet auch sehr ausgeglichen", so die erste Analyse des ÖFB-Teamchefs. Österreich rangiert auf Rang 26, gefolgt von Nordirland (36), Rumänien (37) und Norwegen (44).Das Ziel ist klar: "Wir werden alles versuchen, Platz eins zu erobern, dafür muss jeder seine Leistung bringen", gibt sich Foda kämpferisch. Dann würde der Aufstieg in Liga A winken: "Dort sind die Besten der Welt."Gegen Österreichs Gegner erwartet der ÖFB-Teamchef ganz unterschiedliche Spiele. "Norwegen hat mit Haaland eine robuste Mannschaft. Da gibt es viele Zweikämpfe, zwei Bälle. Nordirland ist uns schon bekannt. Und Rumänien versucht, Kombinationsfußball zu spielen."Der Auftakt erfolgt im September. Die UEFA gibt den Spielplan noch bekannt.