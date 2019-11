Foda zu Pariasek: "Jetzt seid ihr nicht arbeitslos"

Teamchef Franco Foda jubelt über die gelungene EM-Quali. Dabei kann er sich eine Spitze gegen den ORF nicht verkneifen.

Ein 2:1-Heimsieg gegen Nordmazedonien brachte dem ÖFB-Team das ersehnte Ticket für die EM-Endrunde 2020. Teamchef Franco Foda meinte nach dem Match: "Auch ich werde jetzt feiern."Doch nur kurz. Denn am kommenden Dienstag steht das letzte Gruppenspiel gegen Lettland auf dem Programm. Über die Zeit danach hat sich der Deutsche noch nicht den Kopf zerbrochen: "Ich mache mich keine Gedanken über mögliche Gruppengegner", stellt er klar.Die erfährt Foda am 30. November bei der Auslosung in Bukarest. Im Hinblick auf das paneuropäische Turnier kann sich Foda eine Spitze gegen den ORF nicht verkneifen. "Ich freue mich für alle, auch für euch", meinte er zu Moderator Rainer Pariasek nach der Partie. "Denn jetzt habt ihr im Sommer auch etwas zu tun und seid nicht arbeitslos."Pariasek, die beiden Experten Herbert Prohaska und Helge Payer quittierten es mit einem Lachen. Ob sie dann auch bei den Analysen der EM-Spiele im kommenden Sommer Grund zur Freude haben, wird die Zukunft zeigen.