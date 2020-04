Formel-1-Team kürzt die Gehälter der Rennfahrer

Der Formel-1-Rennstall McLaren setzt in Zeiten der Corona-Krise den Sparstift an. Rennfahrer und die Geschäftsführung akzeptieren Gehaltskürzungen.

Das Coronavirus lähmt den Sport. Die Formel 1 steht ebenfalls still. Der Saisonstart erfolgt frühestens im Juni. Weitere Verschiebungen und Absagen sind möglich, es wackelt sogar der Österreich-Grand-Prix am 5. Juli Der Königsklasse des Motorsports und seinen Rennställen entgehen wichtige Einnahmen. Am Donnerstag reagierte McLaren auf die Corona-Krise und kürzte die Gehälter ihrer Piloten und der Geschäftsführung.Lando Norris, Carlos Sainz und die McLaren-Bosse akzeptierten die Lohnreduzierung, die zunächst drei Monate lang gilt."Diese Maßnahmen zielen darauf ab, kurzfristig Arbeitsplätze zu schützen, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter bei wirtschaftlicher Erholung wieder Vollzeit arbeiten", erklärte McLaren den Schritt in einer Aussendung.In der McLaren-Gruppe sind rund 3.700 Mitarbeiter beschäftigt, 850 davon arbeiten für das Formel-1-Team. Die meisten werden von ihrem Arbeitgeber mit gekürzten Gehältern in den Urlaub geschickt.