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Decke in Wien eingestürzt

Frau tot aus Trümmern geborgen – Details enthüllt

Nach dem Hauseinsturz in der Wiener Innenstadt wurde eine vermisste Hausbewohnerin tot aus den Trümmern geborgen. Die Polizei ermittelt.
André Wilding
Von André Wilding
23.09.2026, 13:45
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Wie "Heute" berichtete, war es am vergangenen Sonntag gegen 22.45 Uhr zu einem Teileinsturz eines Mehrparteienhauses in der Wiener Innenstadt gekommen. Dabei wurde eine 57-jährige Hausbewohnerin schwer verletzt und musste von der Berufsfeuerwehr Wien geborgen werden.

Vermisste Wienerin tot aus Trümmern geborgen

Zwei weitere Bewohner, ein 60-jähriger Mann und eine 88-jährige Frau, erlitten leichte Verletzungen. Die drei Verletzten wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht.

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Polizeihunde im Einsatz

Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Gemeingefährdung wurden aufgenommen. Dabei ergab sich, dass eine 85-jährige Hausbewohnerin weder unter den evakuierten Personen war, noch an ihrem Nebenwohnsitz angetroffen werden konnte.

Daraufhin wurden umgehend weitere Suchmaßnahmen eingeleitet. Im Zuge der intensiven Suche in dem einsturzgefährdeten Gebäude, in dem für die Einsatzkräfte auch Absturzgefahr bestand, kamen unter anderem Polizeidiensthunde der Polizeidiensthundeeinheit Wien zum Einsatz.

Drama in der Wiener City – Frau unter Trümmern begraben

Jede Hilfe kommt zu spät

Nachdem die Diensthunde den ungefähren Aufenthaltsort der vermissten Frau angezeigt hatten, konnte die 85-Jährige schließlich von Kräften der Berufsfeuerwehr Wien unter erschwerten Bedingungen in den Trümmern aufgefunden und geborgen werden.

Es konnte nur mehr der Tod der Frau festgestellt werden. Die genaue Ursache des Einsturzes ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum/Ost.

wil,23.09.2026, 13:45
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