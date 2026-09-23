i Die Einsatzkräfte fanden die Hausbewohnerin tot unter den Trümmern des Gebäudes. Stadt Wien / Feuerwehr Tragödie nach Einsturz Vermisste Wienerin tot aus Trümmern geborgen Nach dem Teileinsturz eines Hauses in der Wiener Innenstadt ist die vermisste 85-Jährige tot unter den Trümmern gefunden worden. Von André Wilding 23.09.2026, 07:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Suche nach einer vermissten Bewohnerin des teilweise eingestürzten Mehrparteienhauses in der Wiener Innenstadt hat ein tragisches Ende genommen. Die 85-Jährige wurde gegen Mitternacht unter den Trümmern entdeckt. Sie konnte nur noch tot geborgen werden.

Das Unglück hatte sich am späten Sonntagabend in der Färbergasse in der Inneren Stadt ereignet. Dort kam es plötzlich zu einem Deckeneinsturz.

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Drei Bewohner nach Einsturz geborgen

Unmittelbar nach dem Unglück konnten drei Personen geborgen werden. Eine 57-jährige Bewohnerin erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Spital gebracht. Zwei weitere Personen kamen ohne schwere Verletzungen davon.

Am Dienstag rückte dann eine weitere Bewohnerin in den Mittelpunkt der Einsatzkräfte. Zunächst hatte es Informationen gegeben, wonach sich die 85-Jährige an ihrem Nebenwohnsitz in Tulln aufgehalten haben soll.

Handyortung führt zu Trümmern

Diese Information bestätigte sich jedoch nicht. Eine Handyortung lieferte schließlich Hinweise darauf, dass sich die Frau im Bereich der Trümmer befinden könnte.

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Daraufhin wurde die Suche in dem teilweise eingestürzten Gebäude mit Hochdruck fortgesetzt. Dabei kamen auch Leichenspürhunde zum Einsatz.

Gegen Mitternacht fanden die Einsatzkräfte schließlich die vermisste 85-Jährige unter den Trümmern. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Die Bilder des Tages i ?

Polizei ermittelt

Parallel zum Einsatz laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Gemeingefährdung. In dem Mehrparteienhaus hatten zuletzt Bauarbeiten stattgefunden.