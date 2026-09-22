i Hier bei der Pfalzgasse kam es in der Donaustadt in Wien zu dem Unfall. Denise Auer E-Scooter-Lenker auf Flucht Mama rief verletzten Sohn am Handy an – Polizei hob ab Ein 12-Jähriger befindet sich nach einem E-Scooter-Unfall in Wien-Donaustadt in Lebensgefahr. Der Lenker fuhr nach dem Sturz einfach davon. Von André Wilding 22.09.2026, 22:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwer verletzter Bub bleibt regungslos auf der Straße zurück, der Lenker fährt mit dem E-Scooter davon: Nach einem Unfall am späten Montagnachmittag in Wien-Donaustadt sucht die Polizei nach dem bislang unbekannten Fahrer.

Der zwölfjährige Bub war als Beifahrer auf dem E-Scooter unterwegs. Gegen 17.15 Uhr fuhren die beiden auf einer Parallelstraße zur Pfalzgasse von der Stemolakgasse in Richtung Schukowitzgasse.

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Scooter touchiert Randstein

Laut einem Zeugen touchierte der E-Scooter einen Randstein. Daraufhin kamen der Lenker und sein zwölfjähriger Beifahrer zu Sturz.

Der Bub blieb regungslos auf dem Boden liegen. Ein Zeuge eilte sofort zu ihm und forderte auch den Lenker auf, dem Verletzten zu helfen.

Doch dieser stieg laut Polizei wieder auf den E-Scooter und fuhr davon. Erst am Dienstag stellte sich der 14-Jährige im Beisein seiner Mutter der Polizei.

Mutter meldet sich auf Handy

Zunächst kannten die Polizisten auch die Identität des zwölfjährigen syrischen Staatsbürgers nicht. Die Beamten fanden jedoch sein Handy. Kurz darauf meldete sich darauf seine Mutter, die sich bereits Sorgen um ihren Sohn machte – das erklärte die Polizei gegenüber "Heute".

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Die Berufsrettung versorgte den Zwölfjährigen und brachte ihn mit schweren Kopfverletzungen in den Schockraum eines Spitals.

Zustand des Buben kritisch

Der behandelnde Arzt stufte den Zustand des Kindes als kritisch ein.