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Die Polizei rückte in die Neilreichgasse nach Wien-Favoriten aus.
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Leserreporter (Archiv, Symbolbild)
Einsatz in Favoriten

Mann am helllichten Tag in Wien niedergestochen

Ein 22-Jähriger soll einen Mann (57) in Wien-Favoriten mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben. Passanten eilten dem Opfer zu Hilfe.
André Wilding
Von André Wilding
23.09.2026, 12:54
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Ein 22-jähriger Rumäne soll am Dienstag gegen 12.00 Uhr in der Neilreichgasse im 10. Bezirk einen 57-jährigen Mann durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper schwer verletzt haben. Passanten wurden auf die Schreie des Opfers aufmerksam und eilten dem Mann zu Hilfe.

Mann in Favoriten niedergestochen – Angreifer ist 15

Fahndung eingeleitet

Der Angreifer ließ daraufhin von dem 57-Jährigen ab und flüchtete in Richtung Altes Landgut. Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen ein, bei dem es sich um einen entfernten Verwandten des Opfers handeln soll.

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Der 57-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in den Schockraum eines Spitals gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.

Mann auf offener Straße in Favoriten niedergestochen

An Wohnadresse festgenommen

Der 22-jährige Tatverdächtige konnte schließlich an seiner Wohnadresse angetroffen und aufgrund einer zwischenzeitlich von der Staatsanwaltschaft Wien erlassenen Festnahmeanordnung festgenommen werden.

Das Tatmotiv sowie die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Süd.

wil,23.09.2026, 12:54
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