Fünf Wege zu mehr Lebensqualität in jedem Alter

Gesundheit, Gemeinschaft und Vitalität sind Themen, die ein Leben lang wichtig sind. Viele von uns fragen sich: Wie lebe ich gesund und sorge dafür, dass das auch möglichst lange so bleibt?
Genau hier setzt Community Nursing des Fonds Soziales Wien (FSW) an. Das kostenlose Angebot begleitet Menschen dabei, gesund, aktiv und selbstbestimmt zu bleiben. Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen – die Community Nurses – beraten persönlich, kommen auf Wunsch nach Hause und unterstützen bei allen Fragen rund um Gesundheitsförderung und -vorsorge.
Das Beste daran: Die Hilfe ist unkompliziert, kostenlos telefonisch unter 01 24 5 24 oder persönlich in vielen Bezirken verfügbar.
Oft reicht schon ein gutes Gespräch. Community Nurses nehmen sich Zeit, hören zu und helfen dabei, die passende Unterstützung zu finden – egal ob es um körperliche oder seelische Gesundheit, Vorsorge oder soziale Angebote geht. Sie kennen das Gesundheits- und Sozialsystem genau und vermitteln gezielt an die richtigen Anlaufstellen
Gesund leben beginnt im Alltag. Deshalb informieren Community Nurses über Themen wie ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung, Sturzprävention oder genügend Flüssigkeitszufuhr. Mit Vorträgen, Workshops oder gemeinsamen Bewegungsangeboten fällt es leichter, gesunde Gewohnheiten dauerhaft umzusetzen.
Soziale Kontakte sind genauso wichtig wie körperliche Gesundheit. Community Nursing bringt Menschen zusammen – etwa bei persönlichen Beratungen oder Infoveranstaltungen in den Bezirken. So entstehen neue Begegnungen und aus Nachbarn werden oft neue Freundschaften.
Niemand muss lange nach Unterstützung suchen. Community Nurses sind telefonisch über das FSW-Kund:innentelefon 01 24 5 24, per E-Mail oder bei persönlichen Beratungsterminen in Bezirksvorstehungen erreichbar.
Gesundheit bedeutet mehr als nur körperliches Wohlbefinden. Auch Themen wie Einsamkeit, Unsicherheit oder das Älterwerden haben Platz. Community Nurses unterstützen dabei, die eigene Lebenssituation zu verbessern, neue Perspektiven zu entwickeln und die Selbstständigkeit möglichst lange zu erhalten.
Wer schon in jungen Jahren auf die Gesundheit schaut, kann später länger selbstständig leben und gewinnt mehr Sicherheit im Alltag. Genau dabei begleiten die Community Nurses des Fonds Soziales Wien.
Community Nurses kennen die Gesundheits-, Pflege- und Sozialangebote in ihrer Umgebung. Sie helfen dabei, sich im Gesundheits- und Sozialsystem zurechtzufinden und vermitteln bei Bedarf anpassende Stellen weiter.
Mehr Informationen zu Community Nursing und den kostenlosen Angeboten sowie aktuelle Beratungstermine findest du auf der Website des Fonds Soziales Wien.
Community Nursing ist ein Versorgungskonzept, das Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung dabei unterstützt, möglichst lange aktiv, selbstständig und gesund zu bleiben.
Sie sind diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen und die zentrale Anlaufstelle im Bezirk für Informationen und Aktivitäten rund um Gesundheitsförderung und -vorsorge.
Community Nursing startete als Modellprojekt, das im Rahmen des Österreichischen Aufbau- und Resilienzplans von der EU-finanziert wurde. In Wien wird das Projekt "Community Nursing" durch das Kund:innenservice des Fonds Soziales Wien (FSW) umgesetzt.
o Stärkung des Gesundheitsbewusstseins
o Gesundheitsförderung und -vorsorge
o Bekämpfung von sozialer Isolation und Förderung des Miteinanders
o Orientierungshilfe: Die Community Nurses helfen, sich im Gesundheits- und Sozialsystem zurechtzufinden und vermitteln gezielt die passende Unterstützung
Dieser Artikel beruht auf einer Medienkooperation mit HEUTE und ist mit finanzieller Unterstützung des Fonds Soziales Wien entstanden.
Weitere Informationen zum Fonds Soziales Wien (FSW): https://www.heute.at/sozialesicherheitwien