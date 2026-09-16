i Community Nursing unterstützt Menschen dabei, möglichst lange selbstbestimmt, gesund und aktiv im Leben zu bleiben. Bild: Fonds Soziales Wien Community Nursing Fünf Wege zu mehr Lebensqualität in jedem Alter Gesund bleiben, neue Kontakte knüpfen und den Alltag leichter meistern: So unterstützen die Community Nurses des FSW kostenlos in Wien. Von Irma Basagic 16.09.2026, 16:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Gesundheit, Gemeinschaft und Vitalität sind Themen, die ein Leben lang wichtig sind. Viele von uns fragen sich: Wie lebe ich gesund und sorge dafür, dass das auch möglichst lange so bleibt?

Genau hier setzt Community Nursing des Fonds Soziales Wien (FSW) an. Das kostenlose Angebot begleitet Menschen dabei, gesund, aktiv und selbstbestimmt zu bleiben. Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen – die Community Nurses – beraten persönlich, kommen auf Wunsch nach Hause und unterstützen bei allen Fragen rund um Gesundheitsförderung und -vorsorge.

Das Beste daran: Die Hilfe ist unkompliziert, kostenlos telefonisch unter 01 24 5 24 oder persönlich in vielen Bezirken verfügbar.

Fünf Wege, wie Community Nursing deine Lebensqualität verbessern kann

1. Zuhören und passende Unterstützung finden

Oft reicht schon ein gutes Gespräch. Community Nurses nehmen sich Zeit, hören zu und helfen dabei, die passende Unterstützung zu finden – egal ob es um körperliche oder seelische Gesundheit, Vorsorge oder soziale Angebote geht. Sie kennen das Gesundheits- und Sozialsystem genau und vermitteln gezielt an die richtigen Anlaufstellen

2. Gesundheit aktiv fördern

Gesund leben beginnt im Alltag. Deshalb informieren Community Nurses über Themen wie ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung, Sturzprävention oder genügend Flüssigkeitszufuhr. Mit Vorträgen, Workshops oder gemeinsamen Bewegungsangeboten fällt es leichter, gesunde Gewohnheiten dauerhaft umzusetzen.

3. Einsamkeit entgegenwirken

Soziale Kontakte sind genauso wichtig wie körperliche Gesundheit. Community Nursing bringt Menschen zusammen – etwa bei persönlichen Beratungen oder Infoveranstaltungen in den Bezirken. So entstehen neue Begegnungen und aus Nachbarn werden oft neue Freundschaften.

4. Hilfe ohne Hürden

Niemand muss lange nach Unterstützung suchen. Community Nurses sind telefonisch über das FSW-Kund:innentelefon 01 24 5 24, per E-Mail oder bei persönlichen Beratungsterminen in Bezirksvorstehungen erreichbar.

5. Körper und Seele stärken

Gesundheit bedeutet mehr als nur körperliches Wohlbefinden. Auch Themen wie Einsamkeit, Unsicherheit oder das Älterwerden haben Platz. Community Nurses unterstützen dabei, die eigene Lebenssituation zu verbessern, neue Perspektiven zu entwickeln und die Selbstständigkeit möglichst lange zu erhalten.

Gesunder Lebensstil und medizinisches Konzept Bild: iStock / seb_ra

Zum kostenlosen Angebot gehören unter anderem: telefonische Beratung über das FSW-Kund:innentelefon 01 24 5 24, erreichbar täglich von 8 bis 20 Uhr

persönliche Beratung in FSW-Standorten und Bezirksvorstehungen

Infoveranstaltungen und Workshops zu gesundheitsfördernden Themen

Wer schon in jungen Jahren auf die Gesundheit schaut, kann später länger selbstständig leben und gewinnt mehr Sicherheit im Alltag. Genau dabei begleiten die Community Nurses des Fonds Soziales Wien.

Gut vernetzt und richtig vermittelt

Community Nurses kennen die Gesundheits-, Pflege- und Sozialangebote in ihrer Umgebung. Sie helfen dabei, sich im Gesundheits- und Sozialsystem zurechtzufinden und vermitteln bei Bedarf anpassende Stellen weiter.

Mehr Informationen zu Community Nursing und den kostenlosen Angeboten sowie aktuelle Beratungstermine findest du auf der Website des Fonds Soziales Wien.

Lächelnde Frau besucht eine Community Nurse, die sie berät, glückliche zufriedene junge Kundengespräche besprechen Sozialangebote. Bild: iStock / fizkes

Was ist Community Nursing? Community Nursing ist ein Versorgungskonzept, das Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung dabei unterstützt, möglichst lange aktiv, selbstständig und gesund zu bleiben. Wer sind Community Nurses? Sie sind diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen und die zentrale Anlaufstelle im Bezirk für Informationen und Aktivitäten rund um Gesundheitsförderung und -vorsorge. Die Entstehung des Projekts "Community Nursing" Community Nursing startete als Modellprojekt, das im Rahmen des Österreichischen Aufbau- und Resilienzplans von der EU-finanziert wurde. In Wien wird das Projekt "Community Nursing" durch das Kund:innenservice des Fonds Soziales Wien (FSW) umgesetzt. Was sind die Ziele von Community Nursing? o Stärkung des Gesundheitsbewusstseins o Gesundheitsförderung und -vorsorge o Bekämpfung von sozialer Isolation und Förderung des Miteinanders o Orientierungshilfe: Die Community Nurses helfen, sich im Gesundheits- und Sozialsystem zurechtzufinden und vermitteln gezielt die passende Unterstützung

Dieser Artikel beruht auf einer Medienkooperation mit HEUTE und ist mit finanzieller Unterstützung des Fonds Soziales Wien entstanden.

Weitere Informationen zum Fonds Soziales Wien (FSW): https://www.heute.at/sozialesicherheitwien