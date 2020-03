Für dieses Model riskierte Real-Star Gefängnisstrafe

Real-Star Luka Jovic hat mit einer Partynacht in Belgrad für Wirbel gesorgt. Nun droht dem 22-Jährigen Fußballprofi sogar eine Haftstrafe.

Nach dem Ausbruch des Coronavirus in Europa waren die "Königlichen" eines der ersten Fußballteams, das in Quarantäne musste. Grund dafür war, dass ein Real-Basketballer positiv getestet worden war.Während die Star-Kicker zu Hause blieben, sich isolierten, war Jovic nach einem negativen Corona-Test per Privatjet in seine serbische Heimat gereist.Dort feierte der Real-Angreifer den Geburtstag seiner neuen Freundin Sofija Milosevic. Die 29-Jährige ist Model. Für sie brach Jovic die Quarantäne, für sie hatte der 22-Jährige bereits seine Ex-Freundin Andjela, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat, verlassen.Die Party könnte jedoch ein juristisches Nachspiel für den serbischen Star-Kicker haben, erklärte bereits der serbische Präsident Aleksandar Vucic. Denn Jovic hatte auch gegen die serbischen Ausgangsbeschränkungen verstoßen. Es droht sogar eine Gefängnisstrafe. Für ein Date mit einem Model...