Geisterspiel: LASK zeigt Fans auf Videoleinwand

Der Europacup-Hit LASK gegen Manchester United muss wegen der Coronavirus-Verordnung der Regierung vor leeren Rängen stattfinden. Die Linzer wollen ihre Fans auf anderem Weg "ins Stadion" lassen.

Der Coronavirus-Notfallplan der Regierung ist seit Mittwoch offiziell in Kraft. Für den österreichischen Fußball-Überflieger LASK ist das besonders bitter. Das größte Spiel der Klubgeschichte, das Europa-League-Achtelfinale gegen Manchester United, findet am Donnerstag vor leeren Rängen statt.Freiluft-Veranstaltungen mit 500 oder mehr Teilnehmern sind verboten. Der Klub war gezwungen, den mit 14.000 Zuschauern ausverkauften Kracher zum Geisterspiel zu erklären. Die enttäuschten Anhänger der Schwarz-Weißen bekommen ihre Tickets zurückerstattet, für den Verein entsteht so ein Verlust in Millionenhöhe.Die Fans hadern mit dem Virus, das sie um ein persönliches Sport-Highlight bringt. Die Spieler müssen auf die lautstarke Unterstützung und den Heimvorteil verzichten.Der LASK hat sich jetzt eine kreative Maßnahme überlegt, den Fans trotzdem das Gefühl zu geben, dabei zu sein. Am Mittwoch ruft der Klub via Social Media dazu auf, Fan-Bilder im LASK-Outfit einzusenden. Diese werden dann am Donnerstag auf der Linzer Gugl auf der Videoleinwand gezeigt werden.Ihr wollt auf diesem Weg "dabei sein"? So funktioniert es: HIER auf die Facebook-Seite der Athletiker klicken und eine Nachricht mit dem Bild senden.