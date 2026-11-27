i Je sozialer und geselliger ein Delfin ist, desto mehr genießt er den Schutz der Gruppe. ©WWF Tierische Studie Delfine verraten ihr Geheimnis über ein langes Leben Eine Langzeitstudie zeigt: Gesellige Delfine bleiben oft länger in stabilen Gruppen – und leben dadurch möglicherweise länger. Von Heute Tierisch 27.11.2026, 08:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Indopazifische Große Tümmler können bis zu 50 Jahre alt werden. Wie alt ein einzelner Delfin wird, hängt von vielen Faktoren ab. Eine neue Studie zeigt: Auch das Sozialverhalten spielt eine Rolle. Sie ist in der Fachzeitschrift "PLOS Biology" erschienen.

Für die Untersuchung wertete ein Forschungsteam rund um die Meeresbiologin Kelley Meehan von der australischen Universität Queensland Daten von 457 freilebenden Delfinen aus. Die Tiere wurden fast 40 Jahre lang in der australischen Shark Bay beobachtet, wie orf.at berichtet.

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Gruppen werden im Alter kleiner

Indopazifische Große Tümmler gelten als sehr gesellig. Sie leben meist in stabilen Gruppen mit vier bis acht Tieren. Im Laufe ihres Lebens werden diese Gruppen zunächst größer und später wieder kleiner. Besonders bei den Männchen nimmt die Gruppengröße im Alter ab.

Persönlichkeit beeinflusst das Sozialleben

Delfine bewegen sich in einem komplexen sozialen Umfeld mit Hunderten Artgenossen. Dabei passen sie ihr Verhalten an ihre Erfahrungen an. Studienautorin Meehan sagt: "Ihre Lebenserfahrung führt dazu, dass sie ihr Verhalten anpassen." Die Forschenden stellten außerdem fest, dass Delfine eine Vorliebe für bestimmte Gruppengrößen entwickeln. Diese Vorlieben lassen sich laut Meehan auch anhand ihrer Persönlichkeit vorhersagen.

Das Sozialverhalten wirkt sich auf die Lebenserwartung aus: Am längsten leben jene Tiere, die eine geselligere Persönlichkeit haben und im Lauf ihres Lebens in stabilen Gruppen bleiben. Das älteste Tier wurde zuletzt im Alter von 52 Jahren gesichtet.

„Jedes Tier hat eine einzigartige Persönlichkeit. Die Bedeutung des Individuums für das Verhalten kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden“

Die Rolle der Persönlichkeit beim Altern und Sozialverhalten von Tieren ist bisher noch wenig erforscht.