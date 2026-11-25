i Sechs der sieben Verdächtigen sind ausgeforscht, der letzte ist noch flüchtig IMAGO/Bihlmayerfotografie Sieben Verdächtige 13-Jährige über Monate von Gruppe sexuell missbraucht Schwere Vorwürfe in Bayern: Sieben Jugendliche sollen eine 13-Jährige über Monate hinweg sexuell missbraucht haben. Keiner ist in U-Haft. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 18:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwere Vorwürfe erschüttern das bayerische Schweinfurt: Sieben Jugendliche und Heranwachsende sollen eine heute 13-jährige Schülerin über einen längeren Zeitraum sexuell missbraucht haben. Sechs Tatverdächtige wurden inzwischen vorläufig festgenommen. In Untersuchungshaft befindet sich bislang keiner von ihnen.

Mutmaßliche Übergriffe über mehr als ein Jahr

Die Ermittlungen betreffen mögliche Sexualstraftaten zwischen Anfang 2025 und April 2026. Wie deutsche Medien Mittwochabend berichten, ermitteln Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts mehrerer Delikte. Die Beschuldigten sind heute zwischen 16 und 18 Jahre alt. Wie alt das Mädchen bei den einzelnen mutmaßlichen Taten war, wurde nicht näher mitgeteilt.

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Am vergangenen Donnerstag (19. November) durchsuchte die Polizei die Wohnungen von sechs identifizierten Verdächtigen. Die Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Außerdem stellten die Beamten mehrere Gegenstände sicher, die nun kriminaltechnisch untersucht werden.

Siebter Verdächtiger noch nicht identifiziert

Die Identität einer siebten verdächtigen Person ist weiterhin unbekannt. Welche konkreten Handlungen den einzelnen Beschuldigten zur Last gelegt werden, machten die Ermittler noch nicht öffentlich.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll zwischen einem der Verdächtigen und der Schülerin eine nicht näher beschriebene "Vorbeziehung" bestanden haben. Ob weitere persönliche Kontakte zu anderen Beschuldigten vorlagen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Laut Polizei haben alle Verdächtige syrische Staatsangehörigkeit. Die Ermittlungen dauern an; für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.